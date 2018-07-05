«Единая Россия» призывает к диалогу в ходе обсуждения пенсионной системы - Хапочкин

Андрей Хапочкин. Фото: фото пресс-службы Сахалинской областной Думы

Открытое общественное обсуждение пенсионной реформы должно создать условия для формирования конструктивных предложений

5 июля, PrimaMedia. Обсуждение пенсионного законодательства состоялось в четверг, 5 июля, в Сахалинской областной Думе. Большинством голосов законопроект, внесенный правительством РФ в Государственную Думу Федерального Собрания России и принятый в первом чтении, был одобрен региональными парламентариями, сообщает ИА SakhalinMedia.

Вместе с тем, секретарь Сахалинского регионального отделения ВПП "Единая Россия", председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин сказал, что именно партия "открыла со 2 июля широкое и открытое обсуждение этого сложного вопроса, который ставился в 80-е годы прошлого века еще во времена СССР, в 1995 году и теперь, по мнению экспертов, – время пришло".



Заседание в Сахалинской областной Думе. Фото: фото пресс-службы Сахалинской областной Думы

По словам руководителя регионального отделения партии "Единая Россия, для обсуждения пенсионной системы созданы рабочие группы, проводятся "круглые столы", как на партийных площадках, так и в областной Думе. "Собираются все предложения от общественных организаций, так как вопрос должен решаться компромиссно на основе широкого общественного обсуждения. Партия открыта для диалога", — считает Андрей Хапочкин.

"Все лето будут собираться предложения. Особенное внимание партия уделяет Дальнему Востоку и Забайкалью. К осени, ко второму чтению в Государственной Думе законопроекта о пенсионной системе, будет подготовлен пакет документов, касающийся дальневосточных пенсионеров и, особенно, молодого поколения", — сказал секретарь Сахалинского регионального отделения партии "Единая Россия".



Заседание в Сахалинской областной Думе. Фото: фото пресс-службы Сахалинской областной Думы

Также Андрей Хапочкин подчеркнул, что в нижнюю палату парламента страны правительством России внесен законопроект о ратификации конвенции Международной организации труда (МОТ) № 102 "О минимальных нормах социального обеспечения". Международный акт, содержащий ряд стандартов в области социального обеспечения, предполагает возможность частичного присоединения к конвенции. Один из разделов конвенции посвящен пенсиям по старости, для которых установлен размер выплат в 40% от предыдущего заработка работника.