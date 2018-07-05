Прокуратура Приморья уличила сотрудников администрации города в утаивании доходов. Фото: ИА PrimaMedia

Чиновники Владивостока утаили более 1,7 млн рублей, 55 открытых банковских счетов и 5 авто

Полицейские и налоговики также скрыли 7 объектов недвижимости, 2 автомобиля, более 215 открытых банковских счетов и свыше 5,3 млн рублей

5 июля, PrimaMedia. Прокуратура Владивостока провела плановую проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции муниципальными служащими администрации города, аппарата Думы Владивостока и Контрольно-счетной палаты краевого центра, государственными служащими УМВД России по Владивостоку и государственными гражданскими служащими МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю. Оказалось, что 106 чиновников вместе с полицейскими и налоговиками предоставили неполные и недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 – 2017 гг, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Так, по информации надзорного органа, муниципальные служащие органов местного самоуправления не отразили в декларации о доходах сведения о наличии в собственности 5 автомобилей, об открытых более 55 банковских счетах и денежных средствах на сумму более 1,7 млн рублей (с учетом неотраженных доходов и денежных средств, находившихся на банковских счетах).

Нарушения также выявили и при проверке государственных служащих УМВД России по Владивостоку и государственных гражданских служащих МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю.

"Служащие не отразили сведения о наличии в собственности 7 объектов недвижимости, 2 автомобилей, об открытых более 215 банковских счетах, денежных средствах на сумму свыше 5,3 млн рублей (с учетом неотраженных доходов и денежных средств, находившихся на банковских счетах).

По итогам проверочных мероприятий прокурор города Владивостока внес представления об устранении нарушений закона главе администрации Владивостока, председателю Думы Владивостока, и.о. председателя Контрольно – счетной палаты Владивостока, начальникам УМВД России по Владивостоку и МИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, одновременно поставлен вопрос о применении мер юридической ответственности в отношении служащих, совершивших коррупционные правонарушения. Результаты рассмотрения актов реагирования находятся на контроле в прокуратуре города Владивостока.

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