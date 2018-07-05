Восточный экономический форум. Фото: пресс-служба Минвостокразвития
ВЭФ-2018

Гости из 19 стран, в том числе из США и Великобритании, приедут на ВЭФ во Владивосток

Приглашения на Восточный экономический форум направлены более чем 5 тысячам участникам

5 июля, PrimaMedia. Представители 19 стран, в том числе Великобритании, Канады, США, Китая и Японии, подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в сентябре. Об этом рассказал вице-премьер РФ, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, сообщает ИА PrimaMedia.

"Если конкретно по цифрам, то приглашения на ВЭФ-2018 направлены более чем 5 тысячам участникам. Среди приглашенных 1575 представителей российского бизнеса, 2871 представителей иностранного бизнеса. По состоянию на конец июня подтвердили участие 668 человек. Это представители 19 стран: из Азиатско-Тихоокеанского региона — Китай, Индия, Япония; европейские страны, в том числе Великобритания, Швейцария; а также Канада и Соединенные Штаты Америки и ряд других", — заявил Трутнев в интервью РИА Новости.

"Для сравнения, в этот же период в 2017 году подтвердили готовность 409 участников", — добавил он.

Напомним, Восточный экономический форум пройдет 11-13 сентября во Владивостоке.

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