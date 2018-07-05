Грузооборот ВМТП достиг 5 млн тонн

ВМТП. Фото: пресс-служба порта

Владивостокский морской торговый порт по итогам 2018 года планирует установить новый рекорд – около 10 млн тонн

5 июля, PrimaMedia. Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) достиг очередного исторического максимума объемов грузоперевалки – 5 июля 2018 года этот показатель составил 5 млн тонн, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

По итогам первого полугодия 2018 года ВМТП перевалили 4,97 млн тонн, что на 40% превышает аналогичный показатель первого полугодия 2017 года. Это максимальный объём полугодовой перевалки за всю за 120-летнюю историю порта, а еще через 5 дней после завершения полугодия портовики смогли преодолеть планку в 5 млн тонн.

В 2017 году ВМТП перевалил рекордные 7,5 млн тонн, а по итогам 2018 года планирует установить новый рекорд – около 10 млн тонн

За шесть месяцев 2018 года объем генеральных грузов, обработанных в ВМТП, увеличился на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 1,43 до 2,52 млн тонн, контейнерных грузов – на 17% с 212 до 248 тысяч TEU, а автомобилей и спецтехники – на 85% с 15 до 28 тысяч единиц.