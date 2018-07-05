Взят курс на системное и поступательное развитие Арктики – сенатор Ростислав Гольдштейн

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: ИА PrimaMedia

Правительство создаст координационный орган для решения задач по развитию Арктики

5 июля, PrimaMedia. Правительство создаст координационный орган для решения задач по развитию Арктики. Об этом сообщил вице-премьер, Полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев, — ИА PrimaMedia.

"Надо просто от начала до конца собирать систему для Арктики. Такую работу по Дальнему Востоку провели, еще раз говорю, что ее можно критиковать наверняка, ее надо совершенствовать каждый день. Но развитие Дальнего Востока – это сегодня система. Если что-то в ней не срабатывает, я понимаю, на что мне воздействовать, чтобы система исправилась и двигалась в необходимом направлении", — сказал полпред.

Юрий Трутнев отметил, что будет обязательно создан координационный орган, потому как без него работа не может быть организована. По его словам, эту работу, которая сейчас "разорвана на кучу маленьких направлений", необходимо собирать в систему.

Напомним, Президент России назвал развитие Арктики одной из стратегических задач страны. Ее необходимо сохранить как территорию мира, стабильности и взаимовыгодного сотрудничества, подчеркнул Владимир Путин. Это связано, в первую очередь с тем, что сегодня на освоение Арктики претендуют более 60 государств, расположенных в разных частях мира. Понимая перспективность с точки зрения добычи полезных ископаемых (по оценкам экспертов порядка 30% мировых запасов углеводородов находятся в Арктике), эти страны лоббируют интернационализацию Арктики.

— Интенсификация работы по арктическому направлению и введение ее в системное русло позволит укрепить и расширять наше присутствие в Арктике, будет держать на повестке вопрос обеспечения суверенных прав нашей страны на эту территорию. Россия готова осваивать эту часть Земли совместно с другими государствами, но, как подчеркивал Президент, на основе справедливости, взаимовыгодного сотрудничества и уважения к интересам и правам друг друга. И нынешний арктический вектор нашего государства является четким тому подтверждением, потому как защита российских интересов в Арктике — задача стратегическая, — прокомментировал член комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Один из глобальных и чрезвычайно интересных проектов в Арктическом регионе – Северный морской путь. Как отметил вице-премьер Юрий Трутнев,"совершенно глобальным проектом, который создает вообще новые условия для логистики планеты Земля, является Северный морской путь. Он растет, объем перевозок растет каждый год. Но он пока растет, скажем так, в тех размерах, которые не делают его каким-то качественно мировым транспортным коридором. А это возможно. Сегодня объем перевозки где-то около 7 миллионов тонн. Только запуск проекта "Новатэка" по перегрузке сжиженного природного газа на Камчатке дает дополнительно 40".

Отмечается, что Северный морской путь — не просто траектория, по которой должно ходить больше судов. Он начнет приносить выгоду стране, когда появится сопутствующая инфраструктура, включая порты и сервисные службы.