Владимир Новиков: В госпрограмме «Развитие образования» не оказалось раздела по ДФО

Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Депутаты Госдумы РФ не увидели в федеральной государственной программе «Развитие образования» раздела, посвящённого Дальнему Востоку

6 июля, PrimaMedia. Работа Министерства образования и науки не соответствовала задачам, которые поставил Президент РФ по опережающему развитию Дальнего Востока. Об этом заявил Владимир Новиков, депутат Госдумы РФ от Приморского края, в четверг, 5 июля, в ходе заседания Комитета по по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, где обсуждалась государственная программа "Развитие образования", — сообщает корр ИА PrimaMedia (Москва).

— К большому сожалению я не увидел в данной программе отдельного раздела, посвящённому опережающему развитию Дальнего Востока. То, что изложено в федеральной программе "Развитие образования", представляет собой обыкновенную выборку общих данных по стране. Лучше бы конкретно сказали, сколько школ собираются строить и в какие сроки, и как регионам помогут с жильём для детей-сирот? — сказал Владимир Новиков.

По словам депутата, темпы работы Минобразования по дальневосточному направлению не соответствовали указу Президента об опережающем развитии ДФО. Вероятно, это стало одной из причин разделения данного министерства на два: просвещения и науки.

— Если вести работу по опережающему развитию Дальнего Востока так, как это делали чиновники из Министерства образования, мы никогда не добьёмся опережающего развития Дальнего Востока, — подчеркнул Владимир Новиков.

В свою очередь Анна Хамардюк, директор департамента стратегии, анализа и прогноза при Министерстве образования и науки, заявила, что дальневосточный раздел появится в программе до конца 2018 года. Представленная программа "субъектового разреза не предполагает". Депутаты Госдумы РФ напомнили, что все федеральные программы должны содержать раздел, посвящённый опережающему развитию Дальнего Востока.

— Если до конца 2018-го года новое министерство не обозначит чётких параметров по развитию Дальнего Востока в сфере образования, то они просто не выполнят указ президента. А потом пусть сообщат ему, как они указы президентские исполняют, — сказал Владимир Новиков.

Депутат от Еврейской автономной области Анатолий Тихомиров добавил, что зарплаты в дальневосточных школах малой комплектации не соответствуют средней зарплате российского учителя.

— Зарплату учителей и уборщиц в малокомплектных школах вдоль русско-китайской границы приходится дотягивать до МРОТ, — сказал Владимир Тихомиров.

Кроме этого, депутаты отметили, что на Дальнем Востоке до сих пор существуют школы, где туалет на улице, и детям в мороз приходится туда ходить. Анна Хамардюк согласилась с тем, что фонд зданий образовательных учреждений находится в плачевном состоянии. Нужны ремонты и строительство новых объектов.

— Что касается фонда — проблема болезненная, износ зданий. Те средства, которые выделяются — ограничены, — пояснила Анна Хамардюк.