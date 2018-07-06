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Евросоюз продлил основной пакет санкций против России

Ограничения продлятся еще полгода

6 июля, PrimaMedia. Европейский совет принял решение продлить введенные еще в 2014 году секторальные санкции в отношении России, передает ИА AmurMedia.

Срок действия ограничительных мер продлен до 31 января 2019 года. Ранее санкции должны были действовать до конца июля 2018-го, их вводили на фоне аннексии Крымского полуострова и украинского конфликта. Речь идет о санкциях, которые затрагивают финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики России и товары двойного назначения

По данным пресс-службы совета, в составе которого числятся главы государств – членов ЕС, решение было принято единогласно. Эксперты Газета.ру отмечают, иного решения от совета Европы никто не ожидал, даже в условиях того, что голосующие страны ежегодно теряют от антироссийских санкций до 200 миллиардов евро. Единственным выгодополучателем ограничений остаются Соединенные штаты Америки.

Решение членов совета ЕС прокомментировала представитель российского МИД Мария Захарова. Она сказала, что данное решение лишило Европу возможности переосмыслить свои внешнеполитические подходы в отношении России.

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