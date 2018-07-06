Путин определил "Роснефть" единственным поставщиком мазута для нужд ЖКХ Приморья. Фото: ИА PrimaMedia

Путин определил «Роснефть» единственным поставщиком мазута для нужд ЖКХ Приморья

Президент России поддержал инициативу главы Приморья

6 июля, PrimaMedia. Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Приморья Андрея Тарасенко определить государственную корпорацию "Роснефть" единым поставщиком мазута для нужд жилищно-коммунального хозяйства региона, сообщает ИА PrimaMedia со сслыкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Необходимость такой инициативы продиктована опытом прошлой зимы в Приморье, когда из-за срыва проведения конкурсов по закупке топлива произошли перебои с его поставкой.

"Попросту говоря, на конкурсы по поставке жидкого топлива никто не заявился. Поставщикам мазута было невыгодно продавать его на внутренний рынок, из-за чего не удалось сформировать запасы топочного мазута и обеспечить его поставки в зимний период", – прокомментировали в краевом департаменте по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам.

Кроме этого, во время отопительного сезона биржевая цена мазута значительно возрастала, что приводило к дополнительной нагрузке на бюджет.

Также были вопросы к транспортировке и качеству закупленного топлива. Зачастую возникали сбои в своевременной поставке мазута, а некоторые партии поставляемого мазута были с сильным содержанием воды, что влияло на его горючие свойства.

"Все эти факторы значительно осложняли прохождение отопительного сезона в крае, особенно в пик холодов, работали практически с колес и, порой, ставя под угрозу теплоснабжение населенных пунктов", – прокомментировали специалисты.

По словам руководителя края, Приморье имеет многолетний опыт конструктивного сотрудничества с ПАО "НК "Роснефть" в сфере поставок топочного мазута для теплоснабжающих предприятий края. Ежегодная потребность коммунального хозяйства Приморского края в топочном мазуте составляет до 300 тысяч тонн.

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