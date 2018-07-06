Жертвы ЕГЭ: россияне недовольны качеством знаний

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Данные опроса обнародовал ВЦИОМ

6 июля, PrimaMedia. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опроса россиян об их удовлетворенности качеством образования в стране, передает ИА AmurMedia.

Исследование ВЦИОМ показало – число недовольных качеством знаний школьников с 2014 года выросло на 13%. В этом году ухудшение отметили 77% процентов россиян.

Согласно самой популярной версии опрошенных – качество знаний упало в стране после введения ЕГЭ. Теперь ученикам преподают искусство сдачи тестов, вместо реальных наук. 65% респондентов выразили надежду: если отменить тестовую часть госэкзамена – можно будет выявить реальный уровень знаний или его отсутствие.

Вот еще цифры от ВЦИОМ, которые приводит "РИА Новости":

71% опрошенных уверен, что проверка знаний с помощью ЕГЭ – простая формальность,

57% участников опроса, напротив, отметили что благодаря тестированию ученики из регионов могут сегодня обучаться в престижных вузах бесплатно.

35% россиян отметили снижение уровня коррупции в вузах после введения ЕГЭ.

52% также высказались в пользу ЕГЭ. Тестирование, по их мнению, позволяет избегать субъективной оценки знаний учителями.

Телефонный опрос провел "ВЦИОМ-Спутник" 3 июля. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.