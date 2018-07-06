Батон нарезной. Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

Батон от «Владхлеб» получил положительную оценку по итогам Всероссийского исследования

Лабораторные испытания подтвердили, что продукт соответствует всем требованиям законодательства

6 июля, PrimaMedia. Масштабное исследование качества хлеба завершилось в России. По его итогам "Роскачество" внесло батон "Нарезной" в категорию "Качественный товар". Лабораторные испытания подтвердили, что продукт соответствует всем требованиям законодательства, сообщает ИА PrimaMedia.

— Батон "Нарезной" — один из самых популярных и любимых хлебов компании "Владхлеб". Цикл его производства занимает около 7 часов. Именно столько времени необходимо, чтобы продукт приобрел полезные свойства и привычные вкусовые качества. Ежедневно мы производим более 14 тысяч батонов. Как и остальную продукцию компании, батон готовят исключительно с применением натуральных ингредиентов — рассказала главный технолог компании "Владхлеб" Наталья Вишня.

В заключении специалистов "Роскачества" отмечено, что в батоне "Нарезном" не обнаружено пестицидов, тяжёлых металлов и других опасных для здоровья элементов. В продукции отсутствуют консерванты и улучшители муки, красители. Хлеб отличается высокими вкусовыми качествами. Также у него хорошая пористость с точки зрения инструментальной оценки и органолептики.

Батон от "Владхлеб" получил положительную оценку по итогам Всероссийского исследования

Батон от "Владхлеб" получил положительную оценку по итогам Всероссийского исследования. Фото: пресс-служба компании "Владхлеб"

Батон "Нарезной" и другая продукция АО "Владхлеб" регулярно получают положительные оценки экспертного сообщества. Батон не раз побеждал во Всероссийском конкурсе "100 лучших товаров России", является обладателем "Гран-При" выставки "Приморские продукты питания 2015".

"Качество российского хлеба на рынке превзошло наши ожидания. Особенно приятно, что масштабный проект по мониторингу рынка не подтвердил распространенных потребительских мифов", — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Глобальное исследование качества хлеба началось в июле 2017 года. За год специалисты "Роскачества" изучили 176 брендов от хлебозаводов из 62 регионов.

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