Пятому мэру Владивостока Владимиру Николаеву посвятили новый музыкальный хит

Пятый мэр Владивостока Владимир Николаев. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Авторами видео стали юные активисты движения "Молодежь Приморья" (ВИДЕО)

6 июля, PrimaMedia. Юные активисты движения "Молодежь Приморья" опубликовали в соцсетях музыкальный клип на песню "Владивосток", который посвятили пятому мэру города Владимиру Николаеву, сообщает ИА PrimaMedia.

"Мы готовили подарок Владимиру Викторовичу ко дню рождения Владивостока, но, к сожалению, не успели поздравить вовремя: долго делали аранжировку! Не судите строго, в песне мы хотели выразить уважение к вам и большую любовь к нашему городу, для которого вы так много делаете. Наш автор песни Костя Т. уверен, что это будет хит на все времена! Надеемся, песня всем понравится, и мы вместе с вашими программами сделаем город еще лучше!" — подписали свой видеоподарок ребята.

Владивосток — Владимир Николаев. Владивосток — здесь его все знают. Владивосток — не страшны ненастья. Владивосток — я в твоих объятьях!

Песня о Владивостоке претендует на новый городской шлягер — легкий мотив и несложный текст уже пришлись по душе сотням подписчиков в социальных сетях.

"Конечно, я очень смущен и не ожидал услышать такую красивую песню! С одной стороны очень приятно, с другой – даже неловко как-то. Спасибо большое ребятам за такой труд и креатив! Я в свою в очередь посвящаю эту песню всем жителям Владивостока и, конечно, буду и дальше работать и для нашей замечательной, спортивной, талантливой молодежи, и для всех жителей края!" — прокомментировал он.

Напомним, неделю назад российский музыкант Саша Белый презентовал клип на песню "Победа", который за четыре дня набрал почти 15 тысяч просмотров на YouTube и 25 тысяч в Instagram. Героями мотивационного трека стали Владимир Николаев и его сыновья.