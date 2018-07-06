Обручальные кольца. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

Медали «За любовь и верность» получат 70 приморских семейных пар со стажем

День семьи, любви и верности в этом году отмечается в 10-й раз

6 июля, PrimaMedia. Праздничные мероприятия в честь Дня семьи, любви и верности начинаются в Приморье уже сегодня, 6 июля, и будут проходить вплоть до 8 июля. Этот российский праздник, начавший свою историю 10 лет назад, прочно вошел в календарь приморских органов ЗАГС. В этом году вновь 70 семейных пар с большим стажем получат медали "За любовь и верность", сообщает ИА PrimaMedia.

О том, как чествуют супругов, проживших в любви и согласии по 25, 30 и 50 лет, накануне в ходе онлайн-конференции рассказала представитель краевого департамента ЗАГС Татьяна Булатова.

— В этом году среди награжденных будет семь пар, семейный стаж которых – 60 лет, и даже одна пара, прожившая в браке 65 лет. Это семья Александровых из города Дальнегорска: их бракосочетание состоялось в 1953 году, — сообщила Татьяна Николаевна.

Помимо торжественного вручения медалей в органах ЗАГС, во всех муниципалитетах края будут проходить разнообразные праздничные мероприятия – парады невест, парады колясок, концерты. В Находке ожидается большой праздник "Под покровом Петра и Февронии" на площадке Дома молодежи, в Уссурийске будет проходить конкурс молодых семей.

Во Владивостоке финал краевого конкурса "Семья года" проходит сегодня, 6 июля, на базе отделения "Семья" краевого социально-реабилитационного центра для детей и подростков "Парус надежды". Победители этого конкурса отправляются на всероссийский финал. В этом году муниципалитеты Приморья подали 24 заявки на конкурс. В нем несколько номинаций: "Молодая семья", "Многодетная семья", "Сельская семья", "Хранители традиций" и "Золотая семья" — для пар, проживших вместе более 50 лет.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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