Врио губернатора Приморья вступил в предвыборную гонку

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко подал документы о выдвижении на выборы в Крайизбирком. Фото: предоставлено представителем кандидата

Андрей Тарасенко подал документы о выдвижении в Крайизбирком

6 июля, PrimaMedia. Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, выдвинутый "Единой Россией" на досрочные выборы главы региона, подал документы в краевую избирательную комиссию, сообщает ИА PrimaMedia.

Крайизбирком провел прием документов от Андрея Тарасенко сегодня, 6 июля. Врио губернатора лично прибыл в комиссию. Далее избиркому предстоит принять решение о разрешении на открытие специального избирательного счета кандидату. После чего Андрей Тарасенко сможет приступить к сбору подписей для прохождения так называемого муниципального фильтра.

Напомним, для регистрации кандидатом в губернаторы выдвиженцу, согласно решению Заксобрания Приморья, требуется предоставить 142 нотариально заверенные подписи или 7% от общего числа избранных муниципальных депутатов и глав. Из них 33 подписи должны быть собраны среди депутатов дум муниципалитетов 3 и 4 уровня — городских округов и муниципальных районов.

В штабе Андрея Тарасенко агентству рассказали, что на сбор подписей в поддержку выдвижения кандидата законом отводится время до конца июля.

"Отдельных мероприятий, посвященных сбору подписей для прохождения муниципального фильтра, не запланировано", — поделился представитель избирательного штаба.

Еще в марте этого года врио губернатора во время онлайн-марафона "Ночь выборов 2018" во Владивостоке публично заявил о своих амбициях пойти на выборы. Тарасенко тогда дал понять, что не намерен много времени уделять агитационной кампании и будет придерживаться принципа "пусть за нас говорят наши дела".

"Если моя работа будет интересна в крае, народ меня поддержит. Для меня сейчас важнее реальное дело. Я сегодня уже что-то делаю, показываю, двигаюсь, создаю. Если такая тенденция понравится, народ сам пойдет", — говорил Андрей Тарасенко.

Очевидно, в этой связи и прохождение муниципального фильтра рассматривается как рядовая процедура избирательной кампании.

Накануне в Крайизбирком поступил пакет документов на выдвижение от депутата Госдумы Андрея Андрейченко, которого выдвинуло отделение ЛДПР. Ранее прошла конференция КПРФ, где было принято решение о поддержке на выборах губернатора бизнесмена, депутата парламента Приморья Андрея Ищенко. Однако в предстоящую субботу, 7 июля, коммунисты повторно проголосуют за своего выдвиженца, т.к. при проведении конференции были допущены юридические неточности. Так, КПРФ поторопилась с решением по своему кандидату, поскольку выдвижение, в соответствии с календарным графиком, принятым избиркомом, стартовало 25 июня, а конференция состоялась 23 июня. В понедельник, 2 июля, своего кандидата выдвинула "Российская партия пенсионеров за справедливость". Им стала депутат Заксобрания Юлия Толмачева. "Справедливая Россия" со своим кандидатом определится 14 июля.

Досрочные выборы губернатора Приморского края пройдут в единый день голосования — 9 сентября.