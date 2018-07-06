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Шутки не пройдут: митингующим в России пропишут новые штрафы

Оплачивать их будут организаторы, которые вовремя не сообщили об отмене

6 июля, PrimaMedia. Новые поправки в закон о митингах намерены поддержать в двух думских комитетах России. Если их примут, организаторам массовых шествий вменят штраф до 100 тысяч рублей за отмену мероприятия, без предварительного уведомления, передает ИА AmurMedia.

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Соответствующие поправки в закон и параллельно в административный кодекс России уже внесены на рассмотрение в Госдуму. Они гласят, что организаторы митинга в случае его отмены обязаны уведомить об этом власти не менее чем за 24 часа и предупредить самих митингующих.

За неисполнение данного требования в КоАП предлагается внести новую статью — "Злоупотребление правом на проведение публичного мероприятия". Наказывать по ней будут не только за отсутствие уведомления об отмене, но и за назначение митинга "без цели его проведения". Штрафы составят от 5 до 20 тысяч рублей для физлиц, от 10 до 30 тысяч для должностных, и от 20 до 100 тысяч – для юридических лиц, пишут "Известия".

Меры вызваны необходимостью экономии. Для организации каждого митинга власти обязаны их обеспечить их безопасность: установить дежурство медработников и полиции, перекрыть дороги в случае необходимости или изменить маршруты общественного транспорта.

По мнению авторов законопроекта, правом на проведение митингов в России часто злоупотребляют.

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