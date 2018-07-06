Киберволонтеры Приморья прошли первое обучение. Фото: "Медиабратство "Киберволонтеры"

Для них были организованы два тематических семинара

6 июля, PrimaMedia. Первая встреча участников Медиабратства "Киберволонтеры" состоялась во Владивостоке. Молодые жители Приморья, неравнодушные к проблеме информационной безопасности детей, собрались на базе краевого Дома молодежи, сообщает ИА PrimaMedia.

Среди участников встречи – представители Владивостока, Уссурийска, Находки, Партизанского и Черниговского районов. Для них было организовано базовое обучение, включающее в себя два тематических семинара.

С лекцией "Дети и соцсети: тренды новых медиа, интернет-угрозы, технологии манипулирования" выступила руководитель рабочей группы проекта "Безопасный Интернет" в Приморском крае, специалист в сфере новых медиа Майя Шалунова.

Семинар "Законодательство в сфере защиты несовершеннолетних от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" провела член Адвокатской палаты Приморского края, медиаюрист Галина Антонец.

По итогам обучения каждый участник получил сертификат о его успешном окончании. Вместе с тем, как отметила руководитель медиабратства "Киберволонтеры" Мария Лагунова, подобные обучения для членов объединения будут проходить на регулярной основе, каждые два-три месяца. При этом спикерами образовательных мероприятий будут специально приглашенные эксперты не только регионального, но и федерального уровня.

После завершения образовательной части каждый киберволонтер получил персональную членскую карту, подтверждающую его статус в медиабратстве и предоставляющую ее владельцу разнообразные бонусы.

Это частичная компенсация расходов на интернет-трафик, возможность бесплатного прохождения образовательных тренингов и семинаров с обязательным получением соответствующих сертификатов, участие в различных культурно-развлекательных мероприятиях на территории Приморского края, получение благодарственных писем за свою работу, дополнительные материальные поощрения. Так, десять самых активных киберволонтеров по итогам каждого месяца будут получать билеты в кино, а трое лучших по итогам года – ноутбук, планшет и смартфон.

В конце встречи участники договорились о механизме дальнейших совместных действий по выявлению угрожающего детям противоправного контента в региональном сегменте интернета и наметили план работы на ближайшие полгода.

Напомним, что объединение "Медиабратство "Киберволонтеры" было создано в рамках реализации в регионе федерального проекта "Безопасный Интернет". Поддержку деятельности киберволонтеров оказывает департамент по делам молодежи Приморского края.

Чтобы стать киберволонтером, необходимо прислать свое резюме с фотографией, ссылками на профили в соцсетях, контактным номером телефона, а также ответом на вопрос "Зачем я хочу стать киберволонтером?" на электронный адрес go@cybervolunteers.ru. Кандидаты, успешно прошедшие отбор на этом этапе, будут приглашены на личное собеседование. И только 50 человек по итогам продолжающегося конкурса смогут получить заветный статус.