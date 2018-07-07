Свадебный замочек-талисман. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

Серьезнее надо: сотрудники ЗАГСов не одобряют «театральных» бракосочетаний

Накануне Дня семьи, любви и верности корреспондент ИА PrimaMedia расспросил официальных служителей Гименея о самых необычных церемониях

7 июля, PrimaMedia. День семьи, любви и верности, который россияне празднуют 8 июля, сопряжен с особыми торжествами во всех ЗАГСах Приморья. Сотрудники органов записи актов гражданского состояния в этот день приглашают супругов с многолетним стажем, чтобы вручить им медали "За любовь и верность". Такие награды по всему Приморью ежегодно получают 70 семейных пар. Полюбили этот праздник и молодожены. Сегодня, 7 июля, органы ЗАГС края распахнут свои двери для 362 молодых пар. ИА PrimaMedia в преддверии Дня семьи расспросил заместителя директора краевого департамента ЗАГС Татьяну Булатову о самых необычных бракосочетаниях, которые запомнились ее коллегам.

— Необычных примеров хватает. Не редкость, например, байкерские свадьбы, когда и молодые, и их друзья приезжают в ЗАГС на мотоциклах и в черной коже. Несколько лет назад в Партизанске мне довелось увидеть свадьбу готов – молодые люди тоже были в темных одеждах, с черными ногтями, а невеста – в подобии балетной пачки красного цвета. Сотрудники одного из отделов ЗАГС Владивостока вспоминают, как однажды в зал торжественных церемоний молодожены и их гости пришли в театральных костюмах и масках. Среди них были и Петрушка и Мальвина. Возможно, это были студенты театрального института. А на площадке возле Первомайского отдела ЗАГС пару лет назад припарковались два огромных КАМАЗа, украшенные шарами и лентами. Такой оригинальный свадебный кортеж выбрали молодожены.

Когда я вижу такие примеры, укрепляюсь во мнении, что следует разделить церемонию бракосочетания в государственном учреждении и празднование свадьбы. Все-таки в отделе ЗАГС регистрируется государственный акт, в зале торжественных церемоний в соответствии с Указом Президента России размещены государственный флаг и герб страны, и было бы не очень уместно появиться там на лыжах. Ну а за порогом ЗАГСа, на свадьбе, конечно, люди вправе веселиться как угодно. Можно в полной мере проявить свою фантазию и сделать свадьбу оригинальной.

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Пример вполне обыкновенного по антуражу, но все же не рядового бракосочетания Татьяна Булатова вспомнила из недавних историй Первореченского ЗАГСа: там жениться пришли люди, прожившие вместе более 50 лет и вырастившие четверых общих детей. Паре казалось, что официальный статус – не главное, но выросшие дети настояли, чтобы родители все-таки заключили брак.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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