Российские ученые предупреждают о росте смертоносного вируса

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За его распространением требуется государственный контроль

6 июля, PrimaMedia. Специалисты Научного медицинско-исследовательского центра онкологии им.Н.Н. Петрова сообщили о серьезном росте смертности от рака, причиной которому вирус папилломы человека, передает ИА AmurMedia.

Опухли шейки матки, глотки, полости рта – которые развиваются при содействии вируса, в скором могут нанести не только демографический, но и экономический ущерб стране, который ученые оценивают в 6 миллиардов рублей. Чтобы изменить ситуацию, распространение вируса стоит взять на особый государственный контроль, пишут "Известия".

Согласно расчетам ученых именно ВПЧ до 2030 года станет основной причиной роста заболеваемости раком. Поэтому контроль и особенно обязательная вакцинация стране необходимы жизненно.