Денис Русинов: Депутаты Думы активно поддерживают развитие спорта во Владивостоке

Депутат Думы города Владивостока Денис Русинов. Фото: предоставлено Д. Русиновым

Депутат Думы города Владивостока поделился мыслями о развитии спортивной инфраструктуры в краевой столице в интервью ИА PrimaMedia

6 июля, PrimaMedia. Развитие физкультуры и спорта во Владивостоке является одним из приоритетов для народных избранников, поэтому депутаты Думы уделяют особое внимания вопросам развития спортивной инфраструктуры приморской столицы. В рамках этой работы недавно было подготовлено обращение к врио губернатора Приморского края Андрею Тарасенко по поводу участия краевого бюджета в софинансировании достройки спорткомплекса в микрорайоне "Снеговая падь" и строительстве, реконструкции и капитальном ремонте пяти пришкольных стадионов. С обсуждения этой новости корр. ИА PrimaMedia и начал интервью с депутатом, заместителем председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города Денисом Русиновым.

— Денис Александрович, на недавнем очередном заседании Думы города Владивостока депутаты приняли решение обратиться к врио губернатора Приморья Андрею Тарасенко с просьбой о софинансировании из краевого бюджета достройки и реконструкции ряда спортивных объектов города. Почему выбор пал именно на эти объекты?

— Прежде чем обратиться к Андрею Владимировичу, депутаты совместно с администрацией города определились с приоритетами: какие пришкольные стадионы, прежде всего, нуждаются в реконструкции и строительстве, на какие — то из них уже есть проектно-сметная документация и поэтому они могут быть включены в перечень спортивных объектов по софинансированию из краевого бюджета.

— О каких конкретных школах идет речь?

Это 60-я, 39-я, 51-я, 58-я и 69-я средние общеобразовательные школы. Кроме того, в обращении к губернатору фигурирует физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в микрорайоне "Снеговая падь", строительство которого было законсервировано в 2013 году по решению прокуратуры.

И вот сейчас депутаты городской Думы просят краевые власти включиться в процесс достройки ФОКа, так необходимого жителям "Снеговой пади", среди которых очень много молодежи. Это интересный проект – им предусмотрено создание не только спортзалов, но и ледовой арены и бассейна. Несомненно, проект должен быть доведен до конца, это пойдет на пользу и микрорайону, и всему городу.

— А как в целом обстоит дело со спортивной инфраструктурой во Владивостоке?

— Есть пришкольные стадионы, которые нужно построить или реконструировать, а есть те, где требуется замена искусственного покрытия. Но в том и другом случаях проблема общая – нехватка средств. Один из путей решения этой проблемы – совместные шаги с краевой администрацией в плане реализации спортивных программ, их совмещения через механизмы софинансирования для того, чтобы все-таки реализовывались более масштабные проекты.

— Говоря о более масштабных проектах, какие вы имеете в виду конкретно?

— В городе есть два крупных стадиона, которыми нужно заниматься, — это "Авангард" и "Строитель". И депутаты также обратили внимание на них в своем обращении врио губернатора.

Мы надеемся, что в следующем году получится провести комплекс мероприятий на стадионе "Авангард": ремонт трибун, туалетов и коммуникаций, обеспечение искусственным покрытием спортивной площадки.

Что касается стадиона "Строитель": уже сейчас жизненно необходимо восстановить ядро и беговые дорожки, и наш комитет ведет переговоры с администрацией города о планировании средств на эти цели в бюджете 2019 года. Современное поле с долговечным покрытием и беговыми дорожками, отвечающими требованиям условий подготовки бейсболистов и спортсменов других видов спорта, сдачи норм ГТО, проведения городских и международных соревнований сегодня так необходимо городу!



Денис Русинов: В городе есть два крупных стадиона, которыми нужно заниматься, — это "Авангард" и "Строитель". Фото: предоставлено Д. Русиновым

Подобных масштабных спортивных сооружений во Владивостоке единицы, и было бы кощунством оставлять их в неудовлетворительном состоянии, при растущих потребностях города в подобных стадионах.

Естественно, следует учитывать интересы всех федераций, спортсмены которых занимаются на территории "Строителя". На стадионе есть помещения, где тренируются боксеры, а вот ядром пользуются в основном бейсболисты, которые и раньше там занимались. На этом стадионе идет основной тренировочный процесс, подготовка всех сборных, представляющих Приморский край на различных соревнованиях. Я это говорю уже как президент Федерации бейсбола, софтбола и русской лапты Приморского края, и как один из основателей бейсбольного клуба "Тигры".

Конечно, искусственное покрытие — это не совсем подходит для нашего спорта, потому что в идеале должны быть дорожки с естественным грунтом, с дресвой или тенниситом, которые позволяют делать хорошие подкаты и слайды.

— А в США на каких полях играют?

— Там все переходят на искусственные, но имеются островки под базы с грунтом и внутреннее поле "инфилд", которое обозначено цветом. Это более долговечный и практичный вариант.

Сейчас мы ведем переговоры, чтобы и у нас на "Строителе" цветом выделить поле, где играют бейсболисты. Но вообще мы хотим сделать ядро с искусственным покрытием, чтобы на стадионе могли заниматься и футболисты.

Также нужны защитные сетки, "дагауты" где размещаются команд, "буллпены" с горками, где ведут подготовку питчеры, специальные зоны для практики отбивания и т.д. Еще очень много конструкций, которые на поле переносятся. Всё это будущее стадиона "Строитель", который, как мы надеемся, удастся привести в порядок.

Стадион юридически закреплен за муниципалитетом, фасад уже сделан, теперь нужно привести в порядок подъездные пути и само ядро.

Хочется напомнить, что стадион "Строитель" является базой для развития олимпийского вида спорта, определенного как один из базовых в Приморском крае — бейсбола. Но сейчас все делается за счет энтузиастов и с помощью спонсоров – отсыпка дресвой, укатка катком и так далее. Однако на самом деле мы не имеем грунтового покрытия по всем канонам.

Мы уже второй год пользуемся обновленным полем, и сама динамика игры поменялась, ее концепция, потому что искусственное и естественное поля требуют разной подготовки. Искусственное поле само по себе помогает играть, потому что оно более предсказуемое в плане отскока мяча.

Мы готовы адаптироваться к новым условиям, наша федерация бейсбола готова. Как человек, который готовит спортсменов-сборников, я понимаю, какие условия должны быть у нас для подготовки современных бейсболистов.

— Наши команды участвуют в российских соревнованиях?

— Буквально сейчас сборная Приморского края в возрасте 13-16 лет, половину которой составляют бейсболисты из Владивостока, выступают в Москве на первенстве России. Команда в возрасте 16-21 лет готовится выступить в Москве на спартакиаде молодежи России. Подготовка как раз идет на "Строителе".

— У нас ведь под боком японцы, законодатели мод в мировом бейсболе.

— У них очень сильная школа. Приморская федерация является официальным представителем в ассоциации стран, развивающих бейсбол — PONY. В нее входят 16 стран, и мы единственные, кто представляет Россию в АТР. Мы были на конференции в Японии, в городе Миядзаки, и эта конференция делегировала нам соответствующие полномочия, потому что у нас более тесные связи со всем регионом. Мы уже вывозили приморскую команду как национальную сборную в Гонконг для участия в интернациональном турнире. Это была значимая для спортсменов поездка, мы заняли на турнире третье место.

Парад участников: приморцы представляют Российскую Федерацию. Фото: предоставлено Д. Русиновым Турнир в Гонконге: фото участников на писать. Фото: предоставлено Д. Русиновым Денис Русинов (справа) на турнире в Гонконге. Фото: предоставлено Д. Русиновым Команда приморских бейсболистов. Фото: предоставлено Д. Русиновым 1 / 4

Как национальная сборная мы начали выезжать, пользуясь правами, которая нам делегировала федерация бейсбола России. Это на самом деле шаг вперед и в международном сотрудничестве, и в развитии бейсбола на территории Владивостока, на территории Приморского края. И нам, конечно, нужно оборудовать базу согласно всем канонам. Про стадион "Строитель": уже сейчас жизненно необходимо восстановить ядро и беговые дорожки на стадионе, и наш комитет ведет переговоры с администрацией города о планировании средств на эти цели в бюджете 2019 года. Современное поле с долговечным покрытием и беговыми дорожками, отвечающими требованиям условий подготовки бейсболистов и спортсменов других видов спорта, сдачи норм ГТО, проведения городских и международных соревнований, сегодня так необходимо городу!

Подобных масштабных спортивных сооружений во Владивостоке единицы, и было бы кощунством оставлять их в неудовлетворительном состоянии при растущих потребностях города в подобных стадионах.

Если же говорить о развитии спорта во Владивостоке в целом, то, конечно, нам нужно проводить больше соревнований. Это требует определенных затрат, поэтому депутаты Думы Владивостока всегда выступают за возможность увеличения спортивной составляющей бюджета, за любую возможность привлечения каких-то дополнительных средств.

— Где проходила основная работа по подготовке обращения к врио губернатору?

— В комитете по бюджету, налогам и финансам, заместителем председателя которого я являюсь. Комитет инициировал и вынес проект обращения на заседание Думы, депутаты единогласно его поддержали.

Это очень важно – иметь в каждом микрорайоне базовые спортивные сооружения. И сейчас нужно потихоньку приводить в соответствие все, что мы имеем, чтобы горожане видели, что есть места, где можно активно заниматься физкультурой и спортом. Ну и при разработке проектов будущих бюджетов не следует забывать, что во Владивостоке есть такие большие спортивные сооружения, как стадионы "Авангард" и "Строитель", которые должны соответствовать требованиям нового времени. Конечно, если будет большой мегапроект, связанный с федеральным софинансированием, город должен планировать свое участие в плане софинансирования. Но двигаться нужно уже сейчас, пусть маленькими шажками.



Денис Русинов: Это очень важно – иметь в каждом микрорайоне базовые спортивные сооружения. Фото: предоставлено Д. Русиновым

— Кроме стадионов, есть еще спортзалы. Что думают депутаты по этому поводу?

— Прямо скажем, спортивных залов в городе не хватает. В связи с этим, может быть, стоит подыскать места для их строительства, делать проекты, привлекать соответствующих соинвесторов.

Мы не можем учесть всего в наших городских программах, но можем учесть болевые точки. Мы можем спрогнозировать, заложить в бюджет самые насущные проблемы, но весь объем проблем, конечно, не решим. Например, где-то в пятилетнем горизонте планирования у нас за бортом оказывается строительство крытых сооружений, где люди могут просто заниматься спортом в пределах доступности, не выезжая за город, а добираясь до места на общественном транспорте.

Мы недавно инициировали создание рабочей группы по созданию аллеи спорта на реконструируемой Спортивной набережной. К депутатам Думы пришли люди с идеей, с эскизом, все показали и рассказали. И депутаты согласились, что, действительно, было бы неплохо, чтобы на реконструированной Спортивной набережной был уголок, посвященный владивостокским спортсменам, которые были чемпионами мира и Европы, СССР и России; тем федерациям, которые развивали и развивают спорт во Владивостоке и Приморье; видам спорта с приморской спецификой.

Несомненно, своих выдающихся спортсменов горожане должны знать. Вот эта концепция и легла в основу работы нашей рабочей группы. Мы предлагаем выделить участок протяженностью 100 метров и определенной площади, на котором можно разместить таблички, в виде звезд с фамилиями выдающихся спортсменов, рассказывающие о видах спорта, которые развиваются в Приморье. В конечном итоге, именно из подобных вещей складывается имидж города и края, формируется красивая и комфортная городская среда.

— А на вашем третьем избирательном округе что-то сделать планируется?

— Да, стадион возле школы № 60, что вызывает у меня особую радость, поскольку эту школу не удавалось включить ни в какую программу на протяжении нескольких созывов. И сейчас удалось настоять, чтобы здесь начались работы.

— Что будет сделано?

— Будет полностью ограждена территория школы, на это уйдет порядка 9 млн рублей. Уже объявлен аукцион на проведение работ, к сентябрю, то есть к новому учебному году, думаю, мы уже увидим ограждение всей территории. Это будет первый шаг к тому, чтобы 60-я школа была в приоритете на софинансирование, и тогда мы сможем рассчитывать на создание стадиона с искусственным покрытием и резиновыми беговыми дорожками.

Это важно, потому что это результат работы, которую ведет депутат на округе, результат многих обращений и постоянных переписок с различными инстанциями. Я считаю, что когда депутату и его помощникам идут навстречу, это, в первую очередь, позитивно для города и избирателя. Ну и для меня как общественника, поскольку подобный результат является хорошим стимулом для дальнейшей эффективной депутатской работы.

— В Думе Владивостока всегда были спортивные люди, которые представляли те или иные спортивные федерации или просто поддерживали спорт и спортсменов. Кто сейчас является вашими единомышленниками в этом вопросе в Думе? Есть люди, на которых вы опираетесь?

— Сотрудничаем со всеми. Прежде всего мои коллеги — Владимир Исаков и председатель Думы города Владивостока Андрей Петрович Брик, которые очень любят спорт, понимают его социальную важность и поддерживает любые социальные направления. Среди депутатов есть, например, Виктор Аблапов, занимающийся партийным проектом "Детский спорт".

Среди депутатов также есть представители крупного бизнеса, они тоже поддерживают спортивные начинания, помогают хоккейным и футбольным, другим спортивным командам. Это люди, которые вообще много занимаются социальной сферой. В частности можно отметить депутата Романа Сандлера.

В Думе, в принципе, любой депутат поддерживает спорт как важное социальное направление. Сегодня отношение к спорту в стране меняется в лучшую сторону, им начинают увлекаться и дети, и люди среднего возраста, и старшее поколение. Конечно, мы у себя во Владивостоке должны это поддержать.

Например, на стадионе "Строитель" создан центр по сдаче норм ГТО. Вот поэтому еще так важно стадион благоустроить – сдача норм ГТО должна проходить на территории благоустроенного спортивного сооружения в праздничной обстановке. Занятия спортом во Владивостоке должны приносить удовольствие. Депутаты городской Думы в этом уверены.



Денис Русинов: В Думе, в принципе, любой депутат поддерживает спорт как важное социальное направление. Фото: предоставлено Д. Русиновым

— Денис Александрович, вы говорили, что Дума города Владивостока, в частности комитет по бюджету, налогам и финансам, заместителем которого вы являетесь, тесно сотрудничает с администрацией города в плане решения важных для приморской столицы вопросов. Не могли бы привести самый свежий пример?

— Конечно. На заседании в июне Дума приняла корректировку бюджета Владивостокского городского округа и изменения в решение Думы города Владивостока "О земельном налоге в городе Владивостоке" в части предоставления льготы по земельному налогу.

Перед нами с докладом выступила заместитель главы администрации города Владивостока Наталья Зубова, которая сообщила, что проектом корректировки бюджета предлагается увеличить расходы бюджета Владивостокского городского округа на 2018 год на 484,6 млн рублей. При этом значительная часть средств – 234 млн рублей — предусмотрена на индексацию заработной платы работников муниципальных учреждений на 4% с 1 января текущего года и доведение ее до уровня не ниже минимального размера оплаты труда.

Другие важные поправки касаются выделения дополнительно 12 млн рублей на предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа городским электрическим транспортом общего пользования и 20 млн рублей — на приобретение судов на воздушной подушке для круглогодичной перевозки населения на остров Русский и полуостров Песчаный.

8,6 млн рублей выделяется на строительство объектов наружного освещения, 15 млн рублей на ремонт пешеходных переходов и их адаптацию для маломобильных граждан, 16,3 млн рублей — на выполнение работ по ремонту подпорных стен, 10 млн рублей — на ремонт лестниц. Как видите, все это очень важно для города.



Денис Русинов (справа) на заседании Думы города Владивостока. Фото: предоставлено Д. Русиновым

И еще одно важное решение было рекомендовано комитетом депутатам к принятию и 28 июня оно было принято на заседании Думы. Была уменьшена налоговая база по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, а также сохранены не облагаемые налогом суммы в размере 300 тысяч рублей на одного налогоплательщика-пенсионера в отношении одного земельного участка, не используемого в целях предпринимательской деятельности.

Также были расширены льготы для многодетных семей. Теперь многодетные семьи в полном объеме освобождаются от уплаты земельного налога в отношении одного земельного участка, предоставленного (приобретенного) для индивидуального жилищного строительства. Многодетным семьям, получившим в собственность земельные участки в рамках реализации Закона Приморского края от 08.11.2011 № 837-КЗ "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в Приморском крае" налоговая льгота предоставляется на 10 лет с момента регистрации права собственности на предоставленный земельный участок.

Справка: Русинов Денис Александрович — депутат Думы города ВладивостокаVсозыва от одномандатного избирательного округа №3, заместитель председателя комитета по бюджету налогам и финансам Думы города Владивостока.

Является президентом Федерации бейсбола, софтбола и русской лапты Приморского края, один из основателей бейсбольного клуба "Тигры".

Родился во Владивостоке. В 1999 году там же окончил среднюю общеобразовательную школу № 18. В 2004 году окончил ДВГТУ (ДВПИ им. Куйбышева В.В.) по специальности "Юриспруденция".

С 2004 года является руководителем местного исполнительного комитета, а с 2016 года является секретарем местного отделения Советского района ПРО ВПП "Единая Россия". В 2010 году стал одним из основателей Общественной организации "Федерация бейсбола и софтбола и русской лапты Приморского края", бейсбольного клуба "Тигры". С 2012 года является помощником депутата Думы города Владивостока. С января 2014 года является президентом Общественной организации "Федерация бейсбола и софтбола Приморского края". Бейсболом увлекается с 12 лет. Был членом сборной Приморского края, принимал участие в российских и международных соревнованиях.