Кран. Фото: Мария Оленникова, ИА IrkutskMedia

Порядка 150 домов во Владивостоке остаются без горячей воды

На участках ведутся ремонтные работы после гидравлических испытаний и плановые перекладки теплотрасс (СПИСОК)

6 июля, PrimaMedia. Энергетики "Приморской генерации" продолжают подачу горячей воды в дома жителей Владивостока. На данный момент без ГВС в связи с ремонтными работами и плановыми перекладками теплотрасс остаются порядка 150, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.

До 09.07

  • 100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;
  • Гамарника: 18в, 22, 24в;
  • Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;
  • Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
  • Постышева: 3, 5, 7, 9.
  • Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;
  • Казанская: 1, 5, 7;
  • Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34;
  • Леонова: 20, 21, 21а, 33;
  • Морозова: 5, 7, 9;
  • Нижнепортовая: 4;
  • Перекопский: 3, 5, 7;
  • Самарская: 10а;
  • Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
  • Сипягина: 15, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
  • Станюковича 48;
  • Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12.
  • Авраменко: 8, 9а, 17;
  • Бестужева: 5;
  • Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
  • Лейтенанта Шмидта: 29;
  • Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
  • Чернышевского: 15.

До 16.07

  • Крыгина: 40, 42а, 86в;
  • Леонова: 64, 66;
  • Морская 1-я: 27;
  • Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;
  • Сипягина: 19;
  • Станюковича: 3;
  • Тигровая: 7, 9;
  • Ялтинская: 18.

До 30.07

  • Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.
  • Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;
  • Калинина: 55;
  • Можжевеловая: 1а;
  • Терешковой: 10, 12, 14, 16;
  • Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.
  • Калинина: 57, 89, 91, 105, 107;
  • Кизлярская: 7;
  • Фастовская: 2;
  • Харьковская: 10.

До 15.08

  • Енисейская: 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;
  • Татарская: 5, 6.
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