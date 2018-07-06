Порядка 150 домов во Владивостоке остаются без горячей воды

6 июля, PrimaMedia. Энергетики "Приморской генерации" продолжают подачу горячей воды в дома жителей Владивостока. На данный момент без ГВС в связи с ремонтными работами и плановыми перекладками теплотрасс остаются порядка 150, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДГК.
До 09.07
- 100-летия Владивостока: 43, 43а, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 54а, 55, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 64а, 64б, 66;
- Гамарника: 18в, 22, 24в;
- Иртышская: 2, 4, 4а, 6, 8;
- Овчинникова: 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34а, 34у;
- Постышева: 3, 5, 7, 9.
- Верхнепортовая: 9, 9а, 25, 40а, 70;
- Казанская: 1, 5, 7;
- Крыгина: 1, 3, 6, 15, 17, 17а, 28, 30, 34;
- Леонова: 20, 21, 21а, 33;
- Морозова: 5, 7, 9;
- Нижнепортовая: 4;
- Перекопский: 3, 5, 7;
- Самарская: 10а;
- Саратовская: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;
- Сипягина: 15, 22, 26, 30, 31, 32, 33, 34;
- Станюковича 48;
- Стрельникова: 3б, 4, 5а, 6а, 8, 9а, 12.
- Авраменко: 8, 9а, 17;
- Бестужева: 5;
- Верхнепортовая: 30, 32, 38, 44, 64а, 66;
- Лейтенанта Шмидта: 29;
- Станюковича: 31а, 37, 39, 49, 52, 52, 54, 54г, 56, 57/2, 57а, 58, 60, 60а, 60б, 62;
- Чернышевского: 15.
До 16.07
- Крыгина: 40, 42а, 86в;
- Леонова: 64, 66;
- Морская 1-я: 27;
- Набережная: 1, 5в, 9, 10, 16, 20;
- Сипягина: 19;
- Станюковича: 3;
- Тигровая: 7, 9;
- Ялтинская: 18.
До 30.07
- Семеновская: 3, 5а, 7, 9б.
- Гульбиновича: 16, 18, 20, 22, 24, 30, 32;
- Калинина: 55;
- Можжевеловая: 1а;
- Терешковой: 10, 12, 14, 16;
- Харьковская: 1, 3, 6, 7, 9, 11.
- Калинина: 57, 89, 91, 105, 107;
- Кизлярская: 7;
- Фастовская: 2;
- Харьковская: 10.
До 15.08
- Енисейская: 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 19;
- Татарская: 5, 6.