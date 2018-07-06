Андрей Тарасенко рассказал о болевых точках Приморского края. Фото: ИА PrimaMedia

Врио губернатора Приморья оценил «китайскую экспансию» в регион

Андрей Тарасенко рассказал о болевых точках Приморского края

6 июля, PrimaMedia. Численность прибывающих в Приморский край китайских граждан контролируется, речь о массовом переселении не идет. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Андрей Тарасенко. Кроме этого он рассказал о болевых точках своего региона и объяснил, какие условия удержать в регионе население, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

"Есть туристические группы, есть предприятия, которые хотят работать у нас в сельском хозяйстве, в промышленности. Но массового переселения, которое можно назвать экспансией, нет", — отметил Тарасенко, отвечая на вопрос об угрозе китайской экспансии.

По словам главы Приморья, в регион приезжают не только жители Китая, но и специалисты из Индии и Южной Кореи для работы на совместных предприятиях. Он также подчеркнул, что подобное взаимодействие полезно для региона.

"У китайцев нам надо учиться созданию легкой промышленности, переработке. Нам это интересно, потому что такой кластер мы создаем сами", — добавил Тарасенко.

Также по его словам, сегодня в Приморье взят курс на активное развитие. Ставка, в частности, делается на животноводство, растениеводство и промышленность.

Кроме этого глава Приморья рассказал о стратегии развития Приморского края до 2030 года. Она разрабатывается Высшей школой экономики при участии экономистов края и экспертов, которые занимались подобной работой еще в советское время.

"По сути, мы вспоминаем хорошо забытое старое. Потому что раньше в части освоения и использования ресурсов было все правильно. В новой стратегии мы хотим увидеть развитие добывающей промышленности, судостроения, лесной промышленности, сельского хозяйства, рыболовства и животноводства. А это повлечет за собой развитие и других отраслей", — сказал Андрей Тарасенко.

Он обратил внимание на кадровую проблему в регионе, например, в медицинской сфере.

"Медиков сегодня не хватает — 1,5 тысяч человек. Мы строим больницу, создаем хороший стоматологический кабинет — а дантиста нет. Кабинет пустует. Нужны специалисты. Выпускается максимум 75 человек, а не хватает 1,5 тысяч. Такими темпами за 10 лет только 25% укомплектуем. Нужна помощь центра, чтобы молодежь вернулась. Мы должны создать условия", — рассказал глава Приморья.

Врио губернатора отметил, что средняя цена за кв. метр жилья во Владивостоке держится на уровне 53–57 тысяч рублей и обозначил условия, которые удержат жителей Приморья от отъезда в другой регион.

"Самое главное — поднять уровень жизни в крае. Нужно создать места, где люди могли бы отдохнуть, позаниматься спортом, полюбоваться красотой набережной. Создать удобные условия жизни, как сегодня в Москве", — сказал Тарасенко.

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