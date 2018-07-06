Трампа на ВЭФ во Владивостоке не ждут. Фото: ИА PrimaMedia
ВЭФ-2018

Трампа на ВЭФ во Владивостоке не ждут

Кроме этого, лидер КНДР пока не определился с поездкой в столицу Приморья на форум

6 июля, PrimaMedia. Президент США Дональд Трамп не приедет во Владивосток на Восточный экономический форум (ВЭФ). Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает ИА PrimaMedia со ссылкой на РБК.

Пресс-секретаря также спросили о возможном проведении встречи Владимира Путина с главой КНДР Ким Чен Ыном в рамках Форума.

"Пока окончательного приглашения нет. Пока еще сторона КНДР не определилась. Как только будет ясность, мы объявим", — ответил Песков, добавив, что уровень представительства на форуме будет высоким.

Приглашение посетить Россию Ким Чен Ыну передал министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в Северную Корею в июне. Отмечалось, что встреча может пройти на ВЭФ.

В конце июня стало известно, что Путин также пригласил лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина принять участие во Всероссийском экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября.

Отметим, что представители 19 стран, в том числе Великобритании, Канады, США, Китая и Японии, подтвердили участие в Восточном экономическом форуме в сентябре.

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