КПРФ. Фото: ИА PrimaMedia

У коммунистов в Приморье случился предвыборный фальстарт

КПРФ проведет новую конферецию по выдвижению кандидата в губернаторы

6 июля, PrimaMedia. Краевое отделение КПРФ примет новое решение о выдвижении кандидата в губернаторы Приморья. В предстоящую субботу, 7 июля, делегаты заново поддержат кандидатуру бизнесмена, депутата Заксобрания Андрея Ищенко. С предыдущим решением, которое партийцы приняли 23 июня до официального начала выдвижения, в КПРФ поторопились, чем, по мнению юристов, нарушили порядок процедуры и поставили своего кандидата под удар, сообщает ИА PrimaMedia.

Приморские коммунисты выдвинули Андрея Ищенко на региональной конференции 23 июня. Однако, как писало агентство ранее, в соответствии с Избирательным кодексом, выдвижение кандидатов начинается не ранее, чем за 75 дней до голосования. В данном случае, с 25 июня, но не раньше этой даты. Тем самым, отмечают эксперты, в КПРФ нарушили процедуру выдвижения.

"Процедура выдвижения кандидата разделена на несколько частей. Избирательное законодательство предполагает партийную процедуру, которая является составной частью выдвижения, и непосредственно подачу документов в соответствующую избирательную комиссию. То есть раньше срока, определенного Избирательным кодексом, выдвижение кандидата состояться не может. Поэтому в данном случае есть нарушение порядка выдвижения. И, на мой взгляд, это могло стать основанием для снятия кандидата. Понятна осторожность Ищенко и желание не проверять, что скажет по этому поводу Верховный Суд", — считает электоральный юрист Эдуард Черторинский.

Данный инцидент на самом старте избирательной кампании говорит о слабом юридическом блоке штаба выдвиженца от КПРФ. Теперь коммунистам предстоит провести всю процедуру заново. Секретарь Избиркома Приморья Роман Охотников подтвердил агентству, что в комиссию поступило уведомление о проведении конференции по выдвижению кандидата. В партии признают, что поторопились с проведением мероприятия.

"Второй этап отчетно-выборной конференции пройдет 7 июля. Мы примем решение по Андрею Ищенко, а также выдвинем кандидатов на выборы в Законодательное собрание Приморского края по двум округам", — сказал собеседник агентства в крайкоме.

Два мандата в Заксобрании края стали вакантными после того, как прежние депутаты округам №4 и №6 Константин Богданенко и Александр Костенко были назначены вице-губернатором и первым вице-губернатором соответственно.

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По предварительной информации, по одномандатному округу №4, границы которого совпадают с Фрунзенским районов Владивостока и Хасанским муниципальным районом, будет выдвигаться представитель блока Ищенко, депутат Думы Владивостока Надежда Телелюева. По Уссурийску (округ №6) партия, скорее всего, поддержит бывшего депутата Заксобрания от ЛДПР, а ныне первого секретаря Дальнереченского горкома КПРФ, фермера Юрия Корнеева.

Напомним, что досрочные выборы главы края и депутатов по двум округам в Законодательное собрание пройдут 9 сентября 2018 года.

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