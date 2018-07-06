Минтранс в России изменит правила бронирования авиабилетов

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Авиаперевозчикам придется идти на уступки

6 июля, PrimaMedia. Новые требования к системам онлайн-бронирования авиабилетов в России разработало Министерство транспорта. Проект постановления уже опубликован, если его примут, то авиакомпании перейдут на новые принципы работы с января 2020 года, передает ИА AmurMedia.

Проект – свод правил к той системе, которую используют перевозчики для выписывания онлайн-билетов. Он регламентирует в основном защиту информации и предлагает хранить данные о пассажирах и истории их перелетов. При этом контролировать исполнение закона о защите персональных данных должен будет Роскомнадзор – говорится в документе.

Приоритет в работе Минтранс отдаст отечественным системам регистрации пассажиров. Разработать их в свою очередь сможет компания "Ростех", о таких планах предприятие заявляло несколько лет назад, пообещав, что система бронирования будет запущена до конца 2016 года.

Сегодня единственный в стране крупный авиаперевозчик, который использует отечественную систему бронирования – "ЮТэйр".