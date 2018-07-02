футбикжив: где во Владивостоке смотреть матч Россия-Хорватия

Где во Владивостоке смотреть матч Россия-Хорватия. Фото: pixabay.com

Поболеть за российскую сборную можно будет дома, в спорт-баре или на городской площади (18+)

6 июля, PrimaMedia. Пока власти Москвы обсуждают, кому ставить памятник – "усам" Черчесова или "ноге" Акинфеева, Россия настраивается на ¼ финала ЧМ-2018. Вместе с этим заведения Владивостока готовятся к ажиотажу в ночь на воскресенье, когда российская сборная сыграет с Хорватией. В некоторых спортбарах уже практически нет свободных мест, кроме этого, игру покажет один из кинотеатров, а на центральной площади снова организуют прямую трансляцию матча. Наверняка многие жители столицы Приморья решат посмотреть важнейший поединок в истории отечественного футбола, а какое место для просмотра выбрать, подскажет ИА PrimaMedia.

Матч начнется в 04.00 по местному времени, он пройдет в Сочи, на стадионе Фишт. Поединок в прямом эфире покажут на "Первом канале".

Дома

Цифры возрастают: и ставки, и время начала игры. По местному времени матч стартует в 04.00. Удобнее и безопаснее всего будет остаться дома, запастись поп-корном и включить спортивный канал. Можно собрать друзей и соседей во дворе: редактор sports.ru Юрий Дудь показал, как это сделали в Томске. Но помните, что в Приморье шуметь после 22.00 в будние дни и после 23.00 в выходные запрещено. Но повтор матча всем двором посмотреть можно.

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud) 2 Июл 2018 в 12:01 PDT

Спорт-бар (18+)

Если хотите показать всем свою шапочку и футболку болельщика, вам стоит отправиться в спортивный бар. В своих заведениях матчи покажут "Тринити", "Овертайм", "7:1" и другие. Трансляцией матчей ЧМ привлекают посетителей и не специализирующиеся на спорте заведения. Матчи чемпионата покажут Cat&Clover, Holy Hop, Studio и "Дублин".

Мест для просмотра много, но и аудитория к концу Мундиаля увеличивается. Посетитель "Дублина" в отзывах на заведение сообщил, что приходил смотреть матч Россия-Испания и остался недоволен, потому что из-за наплыва посетителей "официанты физически не успевали к гостям".

Помните, что в большинстве заведений места бронируются по предварительной заявке. За день до матча в "Тринити" рассказали, что свободные места ещё остались. 1 тысяча рублей – депозит за столик. На эту тысячу вы сможете купить еду и напитки. Такая система действует в большинстве заведений. Администраторы предупреждают, что без предварительного бронирования попасть на просмотр почти нет шансов.

Центральная площадь

На центральной площади Владивостока повесили большой экран для прямой трансляции матчей. Здесь уже показали игры России на групповом этапе и 1/8 финала. Транслироваться будут также четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал. Обеспечивать безопасность болельщиков будут сотрудники полиции.

Посмотреть футбол на большом экране можно и в кинотеатре "Океан", но стоит поторопиться: все центральные места уже забронированы. Стоимость билета – 500 рублей.

Помните, что в таких местах всеобщее наваждение заставит вас кричать во весь голос. Берегите связки.

После победного для российской сборной матча против испанцев центр Владивостока охватила эйфория сродни Новому году. Люди в символике команды разгуливали по центральной площади, поздравляя друг друга с успехом, а автомобилисты исполнили "победный гудок". Было ощущение, что в Россию вернулся 2008 год, когда сборная дошла до полуфинала Чемпионата