Литературная история Владивостока: город помнит поэтов и писателей, бывавших здесь

Памятник Чехову во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Писатель-историк Сергей Корнилов в своих открытых лекциях восполняет пробелы культурной памяти земляков

6 июля, PrimaMedia. Очередная годовщина со дня основания Владивостока ознаменовалась множеством торжественных, развлекательных и просветительских мероприятий. Их частью стал цикл лекций краеведа и писателя Сергея Корнилова об истории города и известных литераторах, живших и бывавших здесь проездом. Корр ИА PrimaMedia побывал на второй лекции проекта "Объяснения" в библиотеке "Бук".

Историк, краевед, член Общества изучения Амурского края и Союза писателей России, Сергей Корнилов постоянно ведет исследовательскую работу, находя малоизвестные сведения о литераторах, некогда посетивших Приморский край. В городе немало зданий могут похвастать тем, что в них бывали всемирно известные писатели – Антон Чехов, Александр Фадеев, Аркадий Гайдар и другие.

Открытие памятника Чехову во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Открытие памятника Чехову во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Открытие памятника Чехову во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia Открытие памятника Чехову во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

Лектор начал встречу с крупнейшей фигуры футуризма Велимира Хлебникова. В биографии поэта не указано, был ли он точно во Владивостоке, но известно, что Хлебников, считавшийся современниками гением "не от мира сего", очень любил путешествовать по России. Маяковский писал, как однажды весной встретил поэта с чемоданом на площади — и тот сказал, что отправляется на юг. Спустя два года Хлебников вернулся без единой строчки – будто бы потому, что все рукописи в поездке были украдены прямо в наволочке, в которой поэт их прятал. Никто не знает, где на самом деле был все это время гениальный футурист, но сразу после возвращения он пишет поэму "Переворот во Владивостоке". Интересно, что Хлебников также писал о Владивостоке в другом своем произведении "Синие оковы".

Следующей персоной, которой лектор уделил внимание, стал русский прозаик, поэт и журналист Арсений Несмелов. Бывший белогвардейский поручик Митропольский прибыл во Владивосток в 20-х годах, и уже здесь взял себе псевдоним по фамилии погибшего товарища. В своих мемуарах он описал столицу Приморья в пору интервенции: "Военные корабли в бухте, звон шпор на улицах, плащи итальянских офицеров, оливковые шинели французов, белые шапочки моряков-филиппинцев. И тут же, рядом с черноглазыми, миниатюрными японцами, — наша родная военная рвань, в шинелях и френчиках из солдатского сукна".

Не имея жилья и работы, Несмелов симулирует сердечный приступ и получает передышку в госпитале в Гнилом Углу. Там он, просматривая местные газеты, удивляется большому количеству стихов и прямо в госпитале пишет стихотворение "Соперники", впервые подписавшись как "Арсений Несмелов". Стихи выходят в газете "Голос Родины", а Несмелову предлагают редактировать русскую версию газеты "Владиво-Ниппо".

После 1922 года работы не стало, и поэт перебрался на Чуркин и кормился тем, что ловил навагу в бухте Улисс. Тогда он пишет стихотворение "Профессия, ставшая модной во Владивостоке среди “бывших”", а позже, переправившись вместе с друзьями с Седанки на западный берег Амурского залива, бежит в Харбин.

Бухта Улисс, где когда-то ловил навагу поэт Арсений Несмелов. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Улисс, где когда-то ловил навагу поэт Арсений Несмелов. Фото: ИА PrimaMedia Бухта Золотой Рог была свидетелем интервенции и крупной волны харбинской эмиграции. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Жители Владивостока также узнали историю участника Первой мировой, летчика, фотографа и писателя Михаила Щербакова. Имея экономическое образование, он устроился во французский банк, откуда его направили работать во Вьетнам. Неожиданно Щербаков, бросив все, приезжает во Владивосток и становится главным редактором монархической газеты "Русский край". В 1922 году из Владивостока он отправляется в Шанхай и занимает должность фоторепортера.

В 1945 году Щербаков возвращается во Вьетнам, открывает свое фотоателье, но тоска по России доводит его до глубокой депрессии, и друзья отправляют писателя во французскую психиатрическую клинику. Однако лечение не дало результатов, в 1956 году талантливый писатель и фотограф свел счеты с жизнью. Книгу Михаила Щербакова "Одиссеи без Итаки", в которой собраны рассказы периода интервенции и эмиграции, в 2011 году выпустило владивостокское издательство "Рубеж".

Затрагивая советское время, Сергей Корнилов отмечает недооцененного поэта Павла Васильева, который в момент расцвета творчества был арестован и расстрелян в 1937 году. Поэт учился в Восточном институте и посвятил Владивостоку несколько стихотворений. Памятная доска в честь Васильева установлена на фасаде нынешнего ДВФУ по адресу Пушкинская, 10.



Здание бывшего Восточного института на Пушкинской — здесь учился поэт Павел Васильев. Фото: ИА PrimaMedia

В 1926 году до Владивостока доехал Борис Пильняк — один из первых крупных советских писателей, кто добрался до столицы Приморья из Москвы целенаправленно, а не случайно. Результатом поездки стало произведение "Рассказ о том, как создаются рассказы".

Не обошел вниманием Сергей Корнилов и советского писателя Александра Фадеева, которого многие приморцы считают своим земляком, хотя родился он в Тверской области. Это связано с тем, что именно в Приморском крае Фадеев сформировался как личность. В 1910 году он поступил во Владивостокское коммерческое училище, затем вступил в большевистское подполье и ушел в партизаны. В 1921 писатель покинул Дальний Восток и спустя годы вошел в президиум Союза писателей СССР.

В 30-х годах Фадеев предпринимал попытки вернуться во Владивосток, где к тому времени не был уже 12 лет. Он добился временного освобождения от рабочих обязанностей и в августе 1933 года вместе с кинорежиссером Александром Довженко отправился в экспедицию. Добравшись до Владивостока, Фадеев принял решение остаться. В 1934 году ему выделили квартиру во Владивостоке. Но уже через год писатель вернулся в Москву, и увидеть Приморье после этого ему уже не удалось.

Слушатели лекции также узнали о русском писателе и публицисте Михаиле Пришвине, чья поездка во Владивосток связана с крупным жизненным кризисом. В начале 30-х годов Пришвин оказался на обочине литературы, его травили и критиковали за будто бы нарочитую аполитичность. Выехал он из Москвы как корреспондент "Известий" в 1931 году. В Приморье писатель провел более трех месяцев и немало проехал по краю, где сделал серию запоминающихся фотографий.



Памятник Осипу Мандельштаму, умершему в пересыльном лагере Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Еще одной знаковой, хотя и трагической фигурой в истории Владивостока стал Осип Мандельштам, окончивший свои дни в пересыльном лагере на Второй речке. В 1933 году поэта отправили в воронежскую ссылку, где он жил в нищете, но не прекращал литературной деятельности. После разрешения на выезд был снова арестован, на этот раз сослан на Дальний Восток. В тюрьме он сочинял стихи, но ни одно из них полностью не сохранилось. Мандельштам скончался 27 декабря 1938 года от тифа. Говорят, что перед смертью он читал свои стихотворения. Место захоронения останков Мандельштама нашли только в 2000 годах, когда на улице Овчинникова строили дом. На месте гибели поэта открыли Сквер Веры и Надежды. Что касается памятника Мандельштаму, его дважды переносили – и сейчас скульптура поэта работы Валерия Ненаживина расположена на территории ВГУЭС.

Очередная лекция исторического проекта "Объяснения состоится в библиотеке "Бук" 17 июля. На ней речь пойдет о периоде интервенции во Владивостоке – в нынешнем году событиям 1918 года исполняется ровно 100 лет.

В библиотеке "Бук" дальневосточной литературе уделяется особое внимание. Фото: ИА PrimaMedia В этом зале библиотеки "Бук" проходят исторические лекции Сергея Корнилова. Фото: ИА PrimaMedia Библиотека "Бук", где проходят лекции исторического проекта "Объяснения". Фото: ИА PrimaMedia 1 / 3

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.