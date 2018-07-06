Экс-лидер партии «Родина» в Приморье получил реальный срок

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Бывшему депутату Заксобрания дали 7,5 лет за мошенничество в составе ОПС

6 июля, PrimaMedia. Бывший руководитель отделения партии "Родина" в Приморском крае, экс-депутат Заксобрания Приморья Олег Липаев, с середины 2015 года находившийся в СИЗО, дождался приговора. В ходе очередного слушания по делу о мошенничестве преступной группы и легализации имущества, добытого преступным путем, Ленинский районный суд Владивостока приговорил Липаева к 7,5 лет лишения свободы, а его супругу к условному сроку. Решение не вступило в силу. Олег Липаев намерен его обжаловать, сообщает ИА PrimaMedia.

Депутат Законодательного собрания Приморья третьего созыва, экс-лидер "Родины" Олег Липаев оказался в СИЗО в середине 2015 года. К тому моменту он досрочно сложил полномочия председателя регионального отделения партии "Родина", которую . Он тогда стал фигурантом уголовного дела по трем эпизодам. В частности, его обвиняли в совершении преступления по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество, совершенное в составе организованной группы).

Сегодня прокуратура Приморья опубликовала сообщение, что Ленинский районный суд Владивостока рассмотрел уголовное дело в отношении организованной группы лиц и признал виновными по ч. 4 ст. 159, п. "а, б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (мошенничество, легализация имущества, добытого преступным путем, совершенные организованной группой, в особо крупном размере).

Судом установлено, в период с апреля 2014 года по январь 2015 года гр-н Л. (Липаев – ред.) с целью хищения имущества, принадлежащего ОАО "Приморсантехмонтаж" (далее — ОАО "ПСТМ"), создал преступную группу, в которую вовлек своих знакомых.

В соответствии с разработанным планом генеральный директор ОАО "ПСТМ", уголовное дело в отношении которого в настоящее время находится в производстве суда, совместно с другими членами орггруппы оформили документы, с помощью которых в дальнейшем незаконно вывели из собственности указанного Общества недвижимое имущество, расположенное по ул. Борисенко, 33 во Владивостоке.

Объекты недвижимости представляют собой два земельных участка общей площадью более 8,6 тысячи кв.м. и 4 нежилых здания.

"С целью легализации имущества, добытого преступным путем, для придания правомерного вида владения, пользования и распоряжения им, право собственности на нежилые здания и земельные участки в последующем перерегистрировано на супругу организатора преступной группы. Стоимость похищенного имущественного комплекса составляет более 91 млн рублей", — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд назначил обвиняемым в зависимости от роли каждого наказание в виде лишения свободы от 2 лет условно с испытательным сроком до 7,6 лет реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По информации агентства, условный срок получила супруга Олега Липаева, а он приговорен к реальному наказанию.

Также подсудимым назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 1,3 млн рублей.

Решение суда не вступило в силу. Олег Липаев намерен обжаловать приговор в Приморском краевом суде.

Портал "Золотой мост" озвучил версию адвокатов бывшего депутата. По мнению защиты, история не так уж однозначна, и на экс-депутата пока рано вешать ярлык "мошенника". По версии адковатов, пишет портал, в июне 2014 года генеральный директор ОАО "Приморсантехмонтаж" ("ПСТМ") Павел Моисеев продал ряд объектов недвижимого имущества гражданину Александру Буднему, жителю Владивостока. Объекты располагались на улице Борисенко. Будний приобрел имущество по балансовой стоимости, при условии того, что фактическая передача этого имущества должна была состояться не ранее 1 января 2015 года. Имущество (речь идет не только о земельных участках, но и о зданиях) находилось в довольно высокой степени износа и требовало, надо полагать, высоких эксплуатационных расходов. После приобретения объектов ОАО "ПСТМ", Александр Будний оценил истинный масштаб необходимых затрат и понял, что не сможет найти нужные средства для нормальной эксплуатации приобретенных объектов – требовалось вложить порядка 40 млн рублей. Поэтому он решил продать собственность и, после переговоров с рядом потенциальных покупателей, договорился о продаже объекта с Олегом Липаевым за 1,5 млн рублей. То есть, с определенной выгодой.

Таким образом, новым собственником объектов Александра Буднего, который он купил у ОАО "ПСТМ", в сентябре 2014 года, стала супруга Олега Липаева – Татьяна. Тут нужно отметить, что все сделки прошли государственную регистрацию, в денежные средства от продажи объектов поступили на счет ОАО "ПСТМ" в точном соответствии с условиями договора. Поэтому вопрос – можно ли сегодня говорить о "сокрытии сделки" со стороны покупателей? Обычно такого рода сделки оспариваются в Арбитражном суде Приморского края. Но тут, параллельно с арбитражным процессом, начались процессы уголовные: в итоге в отношении Буднего, Липаева и еще ряда лиц были СУ УМВД по г. Владивостоку были возбуждены дела – кому-то "досталось" "мошенничество", кому-то – "легализация".

"В судебных процессах и Будний, и Липаев неоднократно заявляли: никакой их вины нет, они подписали договор с Моисеевым, который на тот момент являлся директором "ПСТМ" и имел право подписи. Что данное уголовное дело – это попытка решить арбитражный спор в "уголовном порядке", — говорится в сообщении портала.

Отметим, что фигурантом уголовного дела не так давно стал еще один бывший участник приморского отделения партии "Родина" — учредитель ЗАО "Дальзавод – Терминал", президент группы компании "AVL" Родион Тихонов. Он оказался под арестом по делу о коррупции в Дальневосточной таможенной службе, в рамках которого был арестован также ряд таможенных начальников.