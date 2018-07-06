За физкультуру в Приморье будет отвечать спортивный менеджер из Хабаровска. Фото: pixabay.com

Департамент спорта Приморья возглавил Семен Экшенгер

6 июля, PrimaMedia. Новым директором департамента физической культуры и спорта Приморского края назначен Семен Экшенгер. Соответствующий приказ подписал врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

На предыдущем месте работы Экшенгер занимал пост замминистра образования Хабаровского края. Ранее Семен Экшенгер успел поработать на посту председателя комитета по спорту и молодежной политики правительства Хабаровского края. Позже комитет был преобразован в министерство спорта и молодежной политики. Затем он был назначен заместителем министра образования Хабаровского края. В промежутке между должностями успел поработать в Приморье — заместителем директора ВДЦ "Океан" Андрея Базилевского, другого известного хабаровчанина на приморской земле.

Новый руководитель департамента приступил к своим обязанностям в пятницу, 6 июля.

Напомним, что предыдущий руководитель департамента физической культуры и спорта Жан Кузнецов возглавлял ведомство с октября 2012 года. В этом же году был избран в президиум Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ. В 2013 году избран президентом Олимпийского совета Приморского края. 1 июня Жан Кузнецов покинул пост главы спортдепартамента, написав заявление по собственному желанию.

Справка: Семен Дмитриевич Экшенгер родился 17 июля 1976 года в Хабаровске.

В 1997 году окончил Хабаровский государственный институт физической культуры по специальности "Физическая культура и спорт", в 2005 году – Дальневосточную академию государственной службы по специальности "Менеджер".

Начал трудовой путь с работы на кафедре спортивных игр Хабаровского государственного института физической культуры. С 1999 по 2014 год занимался развитием спорта и молодежной политики в администрации Хабаровска, правительстве Хабаровского края.

С 2014 по 2015 годы руководил Хабаровским краевым центром развития хоккея с мячом, являлся исполнительным директором XXXV Чемпионата мира по хоккею с мячом 2015 года в Хабаровске.

С 2015 по 2016 годы – первый заместитель генерального директора Всероссийского детского центра "Океан". С 2016 года – заместитель министра образования и науки Хабаровского края.

С 2011 по 2013 годы под руководством и при участии Семена Экшенгера на высоком организационном уровне проведены крупные спортивные мероприятия, в том числе эстафета огня Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани, эстафеты огня XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, чемпионаты России по самбо, боксу, внедрен всероссийский проект "Самбо в школу".

За период работы в органах власти Семеном Экшенгером была проведена работа по совершенствованию нормативной правовой базы, позволившая увеличить господдержку спортсменов, тренеров, работников физкультуры и спорта.

Семен Экшенгер неоднократно повышал квалификацию в Российской академии государственной службы при президенте РФ и других вузах. Имеет краевые награды, нагрудный знак "Отличник физической культуры и спорта".