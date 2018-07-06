Ректор ДВФУ возглавит рабочую группу Ассоциации ведущих университетов РФ по образованию

Встреча председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с главами ведущих вузов страны. Фото: предоставлено пресс-службой ДВФУ

Предложение озвучено на встрече председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами ведущих вузов страны

6 июля, PrimaMedia. Ректор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Никита Анисимов возглавит межведомственную рабочую группу Ассоциации ведущих университетов России по вопросам развития образования. Предложение озвучено на встрече председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева с главами ведущих вузов страны, где одним из ключевых вопросов обсуждалась разработка национальных проектов в сфере образования и науки.

"На ближайшие шесть лет задачи у нас весьма амбициозны, они обозначены в президентском указе №204. Большинство из них не может быть эффективно решено без сильной высшей школы, то есть без новых специалистов, идей, разработок, — подчеркнул на встрече с ректорами Дмитрий Медведев. — Правительство сейчас разрабатывает национальные проекты в сфере образования и науки. В этих проектах будут сведены воедино и детализированы все наши планы, механизмы их выполнения, заложено финансирование, что исключительно важно. Я просил бы всех коллег-ректоров подключиться к этой работе".

По словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, предложение возглавить рабочую группу Ассоциации ведущих университетов России по вопросам развития образования очень почетно и несет большую ответственность.

"Ректоры высказали на встрече в общей сложности около 20 предложений. Председатель правительства все их прокомментировал, дал соответствующие поручения. По общему ощущению, это только начало разговора. Продолжим работу в формате межведомственной группы по вопросам развития образования. Перед нами стоит ответственная задача, ведь мы должны соблюсти баланс между всеми участниками образовательного процесса", — прокомментировал Никита Анисимов.

Ректор также отметил, что доработка программ развития Дальневосточного федерального университета идет в ногу со временем и четко соответствует приоритетам, которые ставит руководство страны перед высшей школой:

"Роль ДВФУ как ведущего вуза страны — трансляция передовых подходов и технологий на федеральный округ, обеспечение взаимодействия ведущих вузов страны, прежде всего Москвы и Петербурга, с университетами в регионах Дальнего Востока".

По итогам встречи Никита Анисимов отметил, что премьер-министр уделил большое внимание онлайн-образованию, аспирантуре, отношению к научной деятельности в молодежной среде, развитию кампусов университетов, реализации национального проекта 5-100, в котором ДВФУ участвует с 2013 года вместе с ведущими вузами страны.

Дмитрий Медведев подчеркнул ключевую роль проекта 5-100 в усилении глобальных позиций российского образования. По его словам, одним из показателей развития являются места в международных университетских рейтингах, и российским вузам удается демонстрировать позитивную динамику даже в условиях возрастающей конкуренции среди мировых научно-образовательных центров. Так, в 2018 году Дальневосточный федеральный университет поднялся на 110 пунктов во всемирном рейтинге QS и расположился в группе ведущих вузов с 541 по 550 место.

Председатель правительства заявил, что в России должна быть создана единая платформа для вузовских онлайн-курсов. Для развития цифрового образования в 2017 году Минобрнауки определил 10 региональных центров компетенций, одним из которых стал ДВФУ. В университете создан Дальневосточный центр онлайн-обучения, где преподаватели региона учатся эффективнее использовать дистанционные технологии и самостоятельно разрабатывать онлайн-продукты.

Также премьер-министр обсудил с главами университетов результаты единого государственного экзамена и кампанию по набору студентов. Дмитрий Медведев напомнил, что в 2018 году план приема в вузы был увеличен на 9 тысяч мест и в общей сложности превышает 514 тысяч мест.