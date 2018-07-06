Отпуск сорвался. Эхо проблем крупного туроператора "Натали Турс" докатилось до Приморья

Местные партнеры компании пытаются самостоятельно решить возникшие проблемы

6 июля, PrimaMedia. Один из старейших российских туроператоров московская "Натали Турс" объявил об отмене всех путевок, забронированных до конца сентября. Кроме того, приостановил продажи турпродукта, но при этом пока не объявил себя банкротом. Услуги компании были не слишком популярны на туристическом рынке Приморья, однако ее клиенты нашлись и в Приморье, сообщает ИА PriamMedia.

"Пока к нам не поступило ни одной жалобы от клиентов "Натали Турс", – говорит Ольга Гуревич, исполнительный директор ассоциации "Приморский Региональный Союз Туриндустрии". — Местные агентства не охотно продавали продукт этого туроператора. Вылетов из Владивостока компания также не осуществляла уже длительное время. В крае более популярны другие федеральные туроператоры. По нашим данным, ее услугами в Приморье пользовались единицы".

Директор туристической компании "Лагуна" Майя Помазанская также отмечает низкую востребованность "Натали Турс" на туристическом рынке края. "Мы отказались от продаж ее продуктов примерно полгода назад. Очень часто эта компания предлагала туры по неконкурентоспособным ценам. Также нас не устраивало то, что они выполняли свои рейсы с задержками, хоть и не значительными", — рассказала Помазанская.

На официальном сайте туроператора в разделе "Где купить" указаны две организации из Владивостока – фирменное турагентство и партнерский офис, которым является Приморское агентство авиационных компаний (Билетур). В офисе "Натали Турс" во Владивостоке ситуацию с отменой туров комментировать отказались. При этом заявили, что занимаются продажей пакетов других компаний.

Коммерческий директор сети "Билетур" Татьяна Солодовникова подтвердила факт продажи ее компанией путевок от "Натали Турс", но при этом заявила, что ситуация с отменой поездок полностью контролируется. "У нас продано четыре турпутевки от них. Ситуация решается согласно регламенту. Сейчас мы подбираем гостиницы для клиентов, купивших эти туры, куда их можно будет переселить. Это наши постоянные клиенты и мы сделаем все, чтобы их отдых прошел комфортно", — сообщила Солодовникова.

Компания "Натали Турс" приостановило продажи туров по всем направлением из–за накопившихся многомиллионных долгов перед иностранными поставщиками. Оператор не смог вовремя оплатить услуги контрагентов в Европе и на Ближнем Востоке. 4 июля 2018 года в эфире радиостанции "Эхо Москвы" генеральный директор "Натали Турс" Владимир Воробьев объявил, что аннулирует все подтвержденные туры. Как пишет The Bell, Воробьев объяснил это решение тем, что из-за негативной информации на рынке компания последние несколько дней не может осуществлять обязательства перед своими партнерами, которые отключают "Натали Турс" от обслуживания.

Сегодня туристы с путевками "Натали Турс" не могут рассчитывать на компенсацию, так как юридически туроператор не прекратил свою деятельность, а только аннулировал туры. Право на компенсация у них появится, когда будет официально заявлено о прекращении деятельности. Многие ждут этого объявления в ближайшее время. По некоторым данным пострадавшими от аннулирования туров сегодня могут считаться от 1,5 до 3 тысяч человек. "Натали Турс" — не единственная компания, заявившая о проблемах. 3 июля финансовую несостоятельность признал DSBW Tours. По данным Российского союза туриндустрии, число пострадавших клиентов этой компании может превышать 1 тысячу человек.