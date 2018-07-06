Будем жить: Минздрав предсказал, что продолжительность жизни в России превысит 80 лет

Женщина. Фото: Сайт pixabay.com

Произойдет это к 2030 году

6 июля, PrimaMedia. Главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева проинформировала, что к 2030 году продолжительность жизни в России может увеличиться, сообщает ИА AmurMedia.

Сейчас продолжительность жизни составляет 73,5 года, сообщила Ткачева в интервью РИА Новости. По ее словам, "если говорить о мужчинах, то средняя продолжительность жизни будет составлять 75,8 лет, о женщинах – 83,7 года"

Ольга Ткачева подчеркнула, что люди стали медленнее стареть физически и наука это подтверждает. Также увеличился и трудоспособный возраст. Сегодня мало кто из женщин в 55 лет выходит на пенсию, большинство продолжает трудиться.

Ранее информагентство писало, что в министерстве здравоохранения России появился новый координационный совет. Более 60 ведущих специалистов страны объединились, чтобы проработать поставленную Владимиром Путиным в рамках новых указов президента задачу – повысить среднюю продолжительность жизни в России до 80 лет.