Проектное управление: новая структура по развитию Владивостока появилась в мэрии

Новое управление по развитию города появилось в администрации Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia

Она выделена из состава управления развития экономики и предпринимательства администрации

6 июля, PrimaMedia. Распоряжением главы Владивостока Виталия Веркеенко в администрации города создано управление по реализации проектов и поддержке гражданских инициатив. Структура выделена из состава управления развития экономики и предпринимательства, новое управление возглавил Кирилл Батанов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Задача нового управления – развитие города через поддержку предпринимательских и гражданских инициатив, отметил руководитель.

"Первое направление работы – содействовать развитию малого предпринимательства во Владивостоке, таким образом, способствуя развитию экономики города в целом. Второе – поддержка гражданских инициатив, как локальных, в виде ТОСов, так и общегородских – различных общественных объединений. Гражданские инициативы уже содержат в себе решения многих важных для города задач, в приморской столице множество неравнодушных к ее будущему людей, наша задача – помочь им реализовать свои проекты и идеи", — рассказал Кирилл Батанов.

Для решения этой задачи новое управление будет "сшивать" профильные структуры городской администрации для успешного достижения конечного результата.

"По сути это проектный офис, и Владивосток — один из первых муниципалитетов в стране, который начал внедряет проектное управление", — добавил он.

Глава Владивостока неоднократно отмечал, что приветствует любые предложения и инициативы, направленные на развитие города.

"С начала года в администрацию Владивостока поступило более 12 тысяч обращений от жителей города. Большая часть из них требует системных решений и подключения к этому процессу других уполномоченных органов власти. Безусловно, это важный инструмент обратной связи, но его смысл не в том, чтобы копить жалобы, а в том, чтобы подредактировать курс и сделать это вместе. Об этом и говорил президент: "Мы способны решить любые задачи, только если будем вместе". Мы работаем в том же русле и от наших жителей ждем инициативы и предложений, важно включаться в жизнь города. А их эффективной реализацией в администрации займется новое управление", — подчеркнул Виталий Веркеенко.