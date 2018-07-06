Ирина Мануйлова: Поднимать отрасль будем вместе с профсоюзом образования. Фото: пресс-служба ФППК

Профактив работников образования Приморья встретился с вице-губернатором и новым руководителем профильного департамента края

6 июля, PrimaMedia. Вопросы заработной платы, социальных льгот педагогов-северян, перегрузки учителей, закрепления в отрасли молодых специалистов обсудил актив профсоюза работников образования на встрече с вице-губернатором Приморского края Ириной Мануйловой и руководителем департамента образования Надеждой Кочуровой, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Федерации профсоюзов Приморского края.

Ирина Мануйлова представила руководителям городских и районных организаций профсоюза нового и.о. директора профильного департамента.

"На прежнем месте работы, в правительстве другого региона, я всегда опиралась на мнения и рекомендации профсоюзов, мы вместе обсуждали все готовящиеся документы, новации в отрасли образования, и это помогало принимать правильные решения. Надеюсь, с вами у нас тоже выстроится конструктивный диалог", — сказала Надежда Кочурова.

Вице-губернатор отметила, как важна региональной власти обратная связь от профсоюзов.

"Перед администрацией Приморья стоит амбициозная задача вывести край на новый уровень, и, не меняя ситуацию в образовании, сделать это невозможно. Мы хотим привлечь в отрасли края квалифицированные кадры из других регионов, но прежде нам надо остановить отток местного населения. Понять, что конкретно не устраивает приморцев, почему они уезжают и выработать комплекс мер. Профсоюзы — на передовой рынка труда, как никто другой знают ситуацию изнутри и могут в этом помочь", — сказала Ирина Мануйлова.

Она рассказала о новых проектах в системе образования Приморья, мобильных компьютерных классах для 100 школ края, восстановлении системы онлайн-уроков для школьников из удаленных районов и подчеркнула, что приоритетное внимание сегодня уделяется обеспечению отрасли кадрами.

"Основным участникам образовательного процесса в Приморье — далеко за 50, и для того чтобы привлечь молодежь, мы запускаем программу "Молодой учитель Приморья", пробуем вернуть систему распределения. Так, из 136 будущих педагогов 80 уже распределены по школам края, и теперь наша задача — закрепить их в отрасли. Осенью они идут в школы на практику и работают там весь учебный год. Мы нашли возможность оплачивать их работу, по итогам года на конкурсной основе премиями будут отмечены лучшие практиканты. И, несмотря на то, что в Приморье есть Ассоциация молодых учителей, мы хотим, чтобы они попали под крыло профобъединения. Поддержите этих ребят", — обратилась к профсоюзу Мануйлова.

Затронули на встрече и проблему вымывания из отрасли кадров лучшего профессионального возраста, когда уже наработан богатый опыт и сохраняется желание внедрять новое. Вице-губернатор согласилась с доводами профсоюза: чтобы сохранить этих специалистов, также нужны экономические механизмы.

"Сегодня мы прорабатываем программу льготной ипотеки со ставкой 5,5%, которая будет доступна нашим педагогам. Причем для молодых специалистов первый взнос будет за счет краевого бюджета. Таких условий нет нигде в России, и это станет стимулом для привлечения в Приморье педагогов из других регионов. У нас свободны 669 вакансий, а выпускников профильных приморских учебных заведений в пять раз меньше", — рассказала Ирина Мануйлова.

Намерена бороться краевая власть и с проблемой высокой перегрузки педагогов, о которой постоянно говорит профсоюз. Это не только угрожает здоровью работников отрасли, но и влияет на качество подготовки учеников.

Вице-губернатор заметила, что внятной статистики по загруженности учителей сегодня нет. По официальным данным средний показатель — 1,09, но фактически учителя работают гораздо больше. Ирина Мануйлова попросила профактив провести мониторинг и представить департаменту реальную картину.



Профактив работников образования Приморья. Фото: пресс-служба ФППК

Самым острым вопросом отрасли Приморья остается размер заработной платы, и он по традиции вызвал больше всего дискуссий. Проблем много. Как не допустить того, чтобы квалифицированные учителя получали столько же, сколько технический персонал; как довести показатели заработка до реального исполнения майских указов на одну ставку; где найти в бюджетах деньги на достойную оплату труда — об этом говорили участники встречи.

"Перспективы завтрашнего дня в отрасли — это хорошо, но меня и педагогов Дальнегорска волнует день сегодняшний. Реалии плачевны. Все озвученные проблемы мы обсуждаем уже не первый раз, но они никак не решаются. Я специально вновь проехала 500 км до Владивостока, чтобы сказать: ситуация критическая. Мы задыхаемся в устаревших нормативах, средний возраст наших педагогов — 52 года, дорожная карта у нас в районе не выполняется даже с учетом "северных"! — рассказала о наболевшем председатель Дальнегорской организации профсоюза Галина Острошенко.

На встречу с представителями власти она привезла пакет подтверждающих документов.

"Вот расчетка молодого воспитателя детсада, которая вынужденно работает на 0,75 ставки – 16 470 рублей. Вы можете возразить, что есть и другие зарплаты у дальнегорских педагогов. Есть. Но из чего они складываются? Вот другая расчетка — 35 тысяч рублей за 86(!) рабочих часов. Долго ли выдержит организм такого работника? Молодежь видит, как на самом деле оценивается труд педагога и бежит из отрасли. Примеров — десятки.

Молодой физрук при 15-часовой нагрузке получал зарплату 11 тысяч рублей, продержался в школе три месяца и ушел. Я его понимаю. Вот зарплата учителя английского — 21 тысяча рублей вместе с "северной" надбавкой! Кто придет работать в школу на таких условиях? Льготная ипотека — это хорошо, но не с этими зарплатами. Вот и получается, что на четыре начальных класса в отдельных школах — семь учителей, которые вынуждены трудиться в две смены", — продолжила Острошенко.

Еще она проблема, характерная для педагогов Дальнегорска и других районов Приморья, приравненных к северным территориям, — оплата проезда к месту отпуска. На практике муниципальные бюджеты выплачивают компенсации только тем категориям работников, кто получает зарплату из местных бюджетов, то есть вспомогательному персоналу. Учителя должны получать компенсации из краевого бюджета, а на это снова нет средств. Выход один — выплачивать их из фонда стимулирующих выплат, но тогда без доплат останутся другие педагоги. Это ведет к внутренним конфликтам в трудовых коллективах и нездоровой психологической обстановке в целом.

Ирина Мануйлова пообещала обсудить этот вопрос с депутатами ЗС ПК и убедить их найти в бюджете деньги на эти цели.

Председатель Надеждинской районной организации профсоюза работников образования Альбина Шумиловская обратила внимание на отсутствие единой краевой программы поддержки молодых специалистов.

Это перекликается с еще одной проблемой, над которой давно бьется профсоюз образования Приморья. В муниципалитетах края — значительные различия в окладах и оплате труда работников одной и той же категории в однотипных образовательных организациях. Эти перекосы приводят к неоправданной разнице в зарплатах. Профсоюз образования считает, что субвенции, которые получают муниципалитеты из краевого бюджета, должны рассчитываться на единой нормативной основе.

Говорили на встрече и о работе над новым отраслевым соглашением, которое по инициативе профсоюзной стороны будет дополнено целыми разделами. О программе "Здоровье педагога", работу над которой ведет профсоюз. О снижении необоснованной нагрузки на учителей в летний период, которая лишает их законного права на отдых. О льготной очередности в детские сады для педагогов края. Профсоюз образования Артема попросил содействия в решении земельного вопроса, для того чтобы продолжить реализовывать жилищную программу "Учительский дом" — обеспечивать педагогов города новым, доступным по цене жильем.

Надежда Кочурова отметила высокий уровень подготовки профлидеров муниципалитетов.

"У меня ощущение, что я разговариваю с руководителями департаментов образования: взвешенные предложения, веские аргументы, понимание глубины озвученных проблем", — сказала она.

Стороны договорились, что к 10 июля профсоюз представит в краевую администрацию предложения, которые, по его мнению, помогут улучшить ситуацию в отрасли. Также на базе профактива будет создана рабочая группа для оперативной связи с профильным департаментом.

Мануйлова, в свою очередь, пообещала приглашать представителей профсоюза работников образования на все отраслевые совещания, чтобы ни один важный для педагогов края документ не принимался без учета мнения представителей трудовых коллективов.

"Тот факт, что новый руководитель департамента образования встретился с отраслевым профсоюзом буквально во второй рабочий день, очень символичен. Диалог установлен. Надеемся, совместными усилиями нам удастся, наконец, разобраться с клубком проблем и улучшить качество жизни приморских педагогов", — сказала председатель профсоюза работников образования Приморья Ирина Мариш.