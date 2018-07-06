На пресс-конференции. Фото: МЧС России

Частников не допустят: спасать людей будут подразделения военизированных частей МЧС

В России к 2020 году должна появиться горноспасательная служба

6 июля, PrimaMedia. К 2020 году в России планируется завершить создание горноспасательной службы страны. В этот период должна прекратить свою деятельность большая часть негосударственных горноспасательных служб и формирований. Об этом на пресс-конференции, посвященной вопросам функционирования и перспективам развития горноспасательной службы России, рассказал задиректора Департамента готовности сил и специальной пожарной охраны Константин Кондаков, сообщает ИА AmurMedia.

Негосударственные службы заменят подразделения военизированных горноспасательных частей МЧС России, которых должно быть создано порядка 15 – в основном в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. При этом все горноспасательные подразделения должны будут соответствовать государственным требованиям.

Как сообщает пресс-служба МЧС России, в 2017 году были приняты изменения в Федеральный закон "Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей". Теперь он устанавливает квалификационные требования к профессиональным горноспасательным службам и формированиям, выполняющим горноспасательные работы.

Кроме того, в этом году введены государственные требования для всех профессиональных аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы. Это касается их состава, структуры, комплектования, оснащенности и постоянной готовности. Принятие таких нововведений актуально в связи с некачественным оказанием услуг частными спасательными мини-артелями, которые пока продолжают работать при шахтах и рудниках по договорам с собственниками объектов. При этом уровень их подготовки и оснащения далек от требований специфики работы.

Горноспасатели МЧС России прошли переоснащение и получили в свое распоряжение новейшее оборудование, включая современные дыхательные аппараты, которые позволяют на протяжении длительного времени автономно вести спасательные работы. Кроме того, создается оборудование, которое позволяет спасателям автономно находиться в загазованной зоне ЧС на протяжении 8-10 часов.

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