Жители Владивостока могут принять участие в обсуждении новых Правил благоустройства города. Фото: ИА PrimaMedia

Свои замечания и предложения могут высказать жители краевой столицы 20 июля в здании мэрии

6 июля, PrimaMedia. Новые Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа разработаны в администрации города по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко. Документ активно обсуждался в думе Владивостока и был принят в первом чтении. Теперь свои замечания и предложения могут высказать жители краевой столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Познакомиться с проектом правил можно с 6 по 20 июля 2018 года на официальном сайте администрации Владивостока в разделе "Архитектура и градостроительство".

Также экспозиция проекта организована с 6 по 20 июля в здании администрации по адресу: ул. Западная, 15. Здесь посетители смогут получить консультации по проекту, а также внести свои предложения. Для того, чтобы замечания и предложения были зарегистрированы и внесены в протокол, гражданам необходимо иметь с собой паспорт.

Для регистрации предложений от предприятий и организаций их представителям нужно указать наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Информация для граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, — здесь.

Также познакомиться с проектом документа можно в МФЦ Владивостока, в Центре развития предпринимательства, в общественной приемной главы города, в управлении по работе с обращениями граждан на Океанском пр., 15/3.

Свои предложения и замечания жители могут направить в администрацию города любым удобным способом: оставить в журнале регистрации на ул. Западной, 15, где проходит экспозиция, направить по почте, по электронной почте либо в интернет-приемную администрации Владивостока.

В пятницу, 20 июля, с 10 до 13 часов в администрации Владивостока на Океанском пр., 20 в актовом зале состоится собрание участников публичных слушаний, где граждане также смогут высказать свои замечания и предложения по проекту Правил благоустройства городских территорий.