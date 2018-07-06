Жители Владивостока могут принять участие в обсуждении новых Правил благоустройства города. Фото: ИА PrimaMedia

Жители Владивостока могут принять участие в обсуждении новых Правил благоустройства города

Свои замечания и предложения могут высказать жители краевой столицы 20 июля в здании мэрии

6 июля, PrimaMedia. Новые Правила благоустройства территории Владивостокского городского округа разработаны в администрации города по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко. Документ активно обсуждался в думе Владивостока и был принят в первом чтении. Теперь свои замечания и предложения могут высказать жители краевой столицы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Познакомиться с проектом правил можно с 6 по 20 июля 2018 года на официальном сайте администрации Владивостока в разделе "Архитектура и градостроительство".

Также экспозиция проекта организована с 6 по 20 июля в здании администрации по адресу: ул. Западная, 15. Здесь посетители смогут получить консультации по проекту, а также внести свои предложения. Для того, чтобы замечания и предложения были зарегистрированы и внесены в протокол, гражданам необходимо иметь с собой паспорт.

Для регистрации предложений от предприятий и организаций их представителям нужно указать наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — с приложением документов, подтверждающих такие сведения.

Информация для граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, — здесь.

Также познакомиться с проектом документа можно в МФЦ Владивостока, в Центре развития предпринимательства, в общественной приемной главы города, в управлении по работе с обращениями граждан на Океанском пр., 15/3.

Свои предложения и замечания жители могут направить в администрацию города любым удобным способом: оставить в журнале регистрации на ул. Западной, 15, где проходит экспозиция, направить по почте, по электронной почте либо в интернет-приемную администрации Владивостока.

В пятницу, 20 июля, с 10 до 13 часов в администрации Владивостока на Океанском пр., 20 в актовом зале состоится собрание участников публичных слушаний, где граждане также смогут высказать свои замечания и предложения по проекту Правил благоустройства городских территорий.

ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ:

Торговый центр — в каждый двор: Новая редакция ПЗЗ Владивостока — в деталях

Мэр Владивостока: Пока городской бюджет – это даже не одеяло, а носовой платок

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я уже подписан

«Восточный Порт» и администрация Находки запустили новую машину-пылесос для уборки города

05 июля, 13:30

Победителя конкурса «Наш двор» определили в Приморье

02 июля, 16:05

Росимущество отказало в передаче Нагорного парка в собственность Владивостока

30 июня, 17:30

Дума Владивостока провела плодотворное заседание

28 июня, 19:35

Входная арка с подсветкой и скамейки в форме волны появятся на одной из аллей в Находке

28 июня, 16:35

Картина дня

Врио губернатора Приморья вступил в предвыборную гонку

18:30

Сахалинский "Гидрострой" берет под контроль "Преображенскую базу тралового флота"

13:20

У коммунистов в Приморье случился предвыборный фальстарт

15:30

Проектное управление: новая структура по развитию Владивостока появилась в мэрии

14:35

Экс-лидер партии «Родина» в Приморье получил реальный срок

15:30

Отпуск сорвался. Эхо проблем крупного туроператора "Натали Турс" докатилось до Приморья
«Скорая помощь» в Приморье идет на поправку – но кадровый голод остался
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia