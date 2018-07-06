Глава Приморья вручил награды победителям конкурса «Семья года»

День семьи в "Парусе Надежды". Фото: ИА PrimaMedia

Торжественное мероприятие состоялось во Владивостоке накануне Дня семьи, любви и верности (ФОТО)

6 июля, PrimaMedia. Победителей конкурса "Семья года" наградили сегодня, 6 июля, на празднике в честь грядущего Дня семьи, любви и верности во Владивостоке. Церемония награждения с участием главы Приморья Андрея Тарасенко и вице-губернатора Павла Серебрякова состоялась в социально-реабилитационном центре "Парус надежды", сообщает ИА PrimaMedia.

В своей поздравительной речи Андрей Тарасенко отметил, что семья, близкие – это самое дорогое, что есть у каждого человека, а для региона крепкие семьи – залог процветания и развития.

Лучшие семьи Приморья, представленные к наградам администрациями муниципалитетов, были выбраны в пяти "номинациях". Победителями в номинации "Молодая семья" стали жители Большого Камня Игорь и Светлана Гулаковы, родители двоих сыновей, активные спортсмены. Их земляки, семья Елисеевых, победили в номинации "Хранители традиций": прожив вместе более 30 лет, они воспитали семерых детей, при этом оставаясь активными общественниками и неравнодушными благотворителями.

В номинации "Сельская семья" лучшими комиссия признала Игоря и Марину Санчило из села Каменушка. Их семейный стаж — 32 года. Диплом в номинации "Многодетная семья" получили жители поселка Дунай Донбаевы – в их доме воспитывается пятеро детей.

Помимо наград победителям конкурса, Андрей Тарасенко вручил двум семьям с огромным стажем медали "За любовь и верность", учрежденные в России 10 лет назад. Такие медали получили Анатолий и Светлана Силаевы, прожившие в браке 53 года и вырастившие четверых детей, а также Сергей и Светлана Кремезные – их семейный стаж насчитывает 44 года.

Всего в Приморье в этом году в честь Дня семьи, любви и верности медали получат 75 семей.

После церемонии награждения участники отправились пить чай за праздничным столом. Также в этот день в "Парусе надежды" были организованы мастер-классы для детей по рисованию и прикладному искусству, гостей развлекали аниматоры, вокалисты и танцоры.

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