Полный комплект: еще на пяти пляжах в Андреевке разрешили купаться и загорать

6 июля, PrimaMedia. Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха освидетельствовала еще семь мест отдыха в Приморье. Таким образом, по данным на пятницу, 6 июля, число мест, где приморцы и гости края могут безопасно отдыхать, достигло 42, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.
Так, по состоянию на 2 июля принято к эксплуатации 33 пляжа и места массового отдыха на водоёмах. На сегодня их количество достигло 42. Перечень пополнили — один пляж во Владивостоке, три пляжа в Находкинском городском округе и пять пляжей в Хасанском районе.
Ранее популярную у приморцев и гостей края бухту Триозёрье и пляжи Ливадии признали безопасными для отдыхающих. Сейчас же к ним добавились не менее популярное побережье Андреевки.
Во Владивостоке:
– пляж ООО "Лотс" (бухта Лазурная);
– пляж "Парк культуры и отдыха имени Лазо" (станция Санаторная);
– пляж "Ривьера Лагуна" (станция Санаторная);
– место массового отдыха "Чайка" (станция Чайка);
– место массового отдыха ООО "Прибой" (маяк Токаревская кошка);
– пляж "Солнечный" (станция Садгород);
– место массового отдыха "Юбилейный" (спортивная гавань Амурского залива);
– место массового отдыха "Новый Аякс" (остров Русский, бухта Аякс);
– пляж детского центра "Океан" (бухта Емар Уссурийского залива);
– пляж "Санаторий "Приморье" МВД России (Уссурийский залив);
– пляж детского оздоровительного лагеря "Юнга" (бухта Емар Уссурийского залива).
В Артеме:
– пляж "Морской берег" (бухта Муравьиная);
– пляж ООО "Торгово-строительная компания ОВС" (бухта Муравьиная, "Малая Тавайза");
– пляж "Юность" (бухта Муравьиная).
В Шкотовском районе:
– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха "Штыковские пруды" (Шкотовский район).
В Спасском районе и Спасске-Дальнем:
– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря "Горный" (Спасский район);
– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря "Родник здоровья" (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).
В Партизанском районе:
– пляж "Солнечный остров" (село Екатериновка, бухта Лашкевича);
– пляж базы отдыха "Лукоморье" (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова).
В Уссурийском городском округе:
– два открытых водоема на базе отдыха "Берег детства" на Солдатском озере.
В Находкинском городском округе:
– пляж на базе "Золотой берег" (Врангель, Бухта Шепалова);
– пляж ООО "Бухта Отрада" (Находка, бухта Отрада);
– пляж базы отдыха "Триозерье" компании "Восточный порт" в поселке Врангель;
– пляж "Парус" (поселок Средний, бухта Средняя);
– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);
– пляж поселка Авангард;
– пляж базы отдыха "Морской бриз" (бухта Триозерье);
– пляж базы отдыха "Зеленый мыс" (бухта Подосеновая);
– пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);
– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая).
В Ханкайском районе:
– пляж "Старт" ООО "Ханкайский" (село Новокачалинск);
– место массового отдыха ООО "Ханкай" (село Новокачалинск).
В Хасанком районе:
– пляж ООО "Бухта Троицы" (село Андреевка, бухта Троицы)
– пляж ИП Крапивин (село Андреевка);
– пляж "Золотые пески" (бухта Бойцмана);
– пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);
– пляж ИП Штаницев (село Андреевка);
–пляж ИП Дзекан (село Андреевка).
В Кировском районе:
– пляж детского оздоровительного лагеря "Мечта" (село Подгорное, озеро Ходячее).
Специалисты пояснили, что на всех прошедших освидетельствование пляжах есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих.