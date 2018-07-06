Полный комплект: еще на пяти пляжах в Андреевке разрешили купаться и загорать. Фото: Pixabay.com

Полный комплект: еще на пяти пляжах в Андреевке разрешили купаться и загорать

Ранее популярную у приморцев и гостей края бухту Триозёрье и пляжи Ливадии признали безопасными для отдыхающих

6 июля, PrimaMedia. Краевая межведомственная комиссия по приемке мест отдыха освидетельствовала еще семь мест отдыха в Приморье. Таким образом, по данным на пятницу, 6 июля, число мест, где приморцы и гости края могут безопасно отдыхать, достигло 42, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

Так, по состоянию на 2 июля принято к эксплуатации 33 пляжа и места массового отдыха на водоёмах. На сегодня их количество достигло 42. Перечень пополнили — один пляж во Владивостоке, три пляжа в Находкинском городском округе и пять пляжей в Хасанском районе.

Ранее популярную у приморцев и гостей края бухту Триозёрье и пляжи Ливадии признали безопасными для отдыхающих. Сейчас же к ним добавились не менее популярное побережье Андреевки.

Во Владивостоке:

– пляж ООО "Лотс" (бухта Лазурная);

– пляж "Парк культуры и отдыха имени Лазо" (станция Санаторная);

– пляж "Ривьера Лагуна" (станция Санаторная);

– место массового отдыха "Чайка" (станция Чайка);

– место массового отдыха ООО "Прибой" (маяк Токаревская кошка);

– пляж "Солнечный" (станция Садгород);

– место массового отдыха "Юбилейный" (спортивная гавань Амурского залива);

– место массового отдыха "Новый Аякс" (остров Русский, бухта Аякс);

– пляж детского центра "Океан" (бухта Емар Уссурийского залива);

– пляж "Санаторий "Приморье" МВД России (Уссурийский залив);

– пляж детского оздоровительного лагеря "Юнга" (бухта Емар Уссурийского залива).

В Артеме:

– пляж "Морской берег" (бухта Муравьиная);

– пляж ООО "Торгово-строительная компания ОВС" (бухта Муравьиная, "Малая Тавайза");

– пляж "Юность" (бухта Муравьиная).

В Шкотовском районе:

– детский и взрослый открытые бассейны, большой искусственный водоем на базе отдыха "Штыковские пруды" (Шкотовский район).

В Спасском районе и Спасске-Дальнем:

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря "Горный" (Спасский район);

– открытый бассейн детского оздоровительного лагеря "Родник здоровья" (село Калиновка городского округа Спасск-Дальний).

В Партизанском районе:

– пляж "Солнечный остров" (село Екатериновка, бухта Лашкевича);

– пляж базы отдыха "Лукоморье" (село Екатериновка, залив Восток, мыс Подосенова).

В Уссурийском городском округе:

– два открытых водоема на базе отдыха "Берег детства" на Солдатском озере.

В Находкинском городском округе:

– пляж на базе "Золотой берег" (Врангель, Бухта Шепалова);

– пляж ООО "Бухта Отрада" (Находка, бухта Отрада);

– пляж базы отдыха "Триозерье" компании "Восточный порт" в поселке Врангель;

– пляж "Парус" (поселок Средний, бухта Средняя);

– пляж в бухте Рифовая (поселок Ливадия);

– пляж поселка Авангард;

– пляж базы отдыха "Морской бриз" (бухта Триозерье);

– пляж базы отдыха "Зеленый мыс" (бухта Подосеновая);

– пляж ИП Подольский (озеро Ливадийское);

– пляж ИП Чевычелов (бухта Рифовая).

В Ханкайском районе:

– пляж "Старт" ООО "Ханкайский" (село Новокачалинск);

– место массового отдыха ООО "Ханкай" (село Новокачалинск).

В Хасанком районе:

– пляж ООО "Бухта Троицы" (село Андреевка, бухта Троицы)

– пляж ИП Крапивин (село Андреевка);

– пляж "Золотые пески" (бухта Бойцмана);

– пляж ИП Солнышкина (село Андреевка);

– пляж ИП Штаницев (село Андреевка);

–пляж ИП Дзекан (село Андреевка).

В Кировском районе:

– пляж детского оздоровительного лагеря "Мечта" (село Подгорное, озеро Ходячее).

Специалисты пояснили, что на всех прошедших освидетельствование пляжах есть спасательные посты, работают спасатели, исправны мостки и трапы для схода в воду, в местах купания обозначены безопасные границы заплыва. Кроме того, в этих местах отдыха в границах купания отсутствуют пункты проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих.

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