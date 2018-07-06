Нападающий "Спартака" обменян в "Адмирал"

Футболка "Адмирала". Фото: ИА PrimaMedia

В Москву отправился Вадим Перескоков, сыгравший в прошлом сезоне 11 игр за "моряков"

6 июля, PrimaMedia. "Адмирал" и московский "Спартак" обменялись нападающими. В Москву отправился Вадим Перескоков, сыгравший в прошлом сезоне 11 игр за "моряков", в стан приморцев прибудет Александр Куваев. В КХЛ выступал за новокузнецкий "Металлург", "Северсталь", московское "Динамо" и "Спартак", сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу хоккейного коллектива.

В составе юниорской сборной России U-18 стал бронзовым призером чемпионата мира 2011.

Минувший сезон провел в воскресенском "Химике" из ВХЛ, став лучшим бомбардиром и снайпером команды. В 56 встречах Александр сумел забросить 13 шайб и сделать 14 голевых передач.

Напомним, что руководство Континентальной хоккейной лиги подтвердило, что в ХI сезоне КХЛ "Адмирал" сохранит свое место в высшем эшелоне отечественного хоккея.

Справка:

Александр Куваев – нападающий

Рост — 188 см, вес — 92 кг. Хват клюшки — левый. Дата рождения — 02.05.1993. Место рождения – Москва. Воспитанник – ЦСКА Москва.

Достижения: Бронзовый призер юниорского U-18 чемпионата мира 2011.

Клубы за карьеру: "Химик" (Воскресенск, ВХЛ, 2016-2018), "Спартак" (Москва, КХЛ, 2016-2017), "Металлург" (Новокузнецк, КХЛ, 2015-2016), "Зауралье" (Курган, ВХЛ, 2015-2016), "Южный Урал" (Орск, ВХЛ, 2015-2016), "Северсталь" (Череповец, КХЛ, 2012-2015), "Ижсталь" (Ижевск, ВХЛ, 2014-2015), "Алмаз" (Череповец, МХЛ, 2012-2014), ОХК "Динамо" (Москва, КХЛ, 2011-2012), ХК МВД (Балашиха, МХЛ, 2011-2012), Vancouver Giants (WHL, 2011-2012), "Lethbridge Hurricanes" (WHL, 2010-2011), "Русские Витязи" (Чехов, МХЛ, 2009-2010).

В КХЛ сыграл 43 игры, сделал 2 голевые передачи, заработал 18 минут штрафа, показатель полезности 0.

В ВХЛ сыграл 130 игр, забросил 25 шайбу, сделал 24 голевые передачи, заработал 64 минуты штрафа, показатель полезности -11.

В МХЛ сыграл 171 игру, забросил 62 шайбы, сделал 67 голевых передач, заработал 173 минуты штрафа, показатель полезности +33.