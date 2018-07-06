Евгений Костюков: Слово держу - мост через Вторую речку во Владивостоке будет построен

Депутат ЗС ПК Евгений Костюков: Мост через Вторую речку будет построен. Фото: Маслянко Александр, специально для ИА PrimaMedia

Инициатива депутата ЗС ПК приобретает зримые очертания – начало работ по возведению объекта запланировано на сентябрь 2018 года

6 июля, PrimaMedia. Просьба от жителей Владивостока построить мост через Вторую речку в районе пересечения улиц Бородинской и Гамарника поступила депутату Законодательного собрания Приморского края Евгению Костюкову еще во время предвыборной кампании. И вот выполнение наказа избирателей обретает реальные черты – строительство мостового перехода, который позволит пересекать реку, минуя перегруженную транспортом в часы пик автомагистраль по проспекту 100 лет Владивостоку, может начаться уже в этом году, сообщил депутат Законодательного собрания Приморского края от партии "Единая Россия" Евгений Костюков корр. ИА PrimaMedia.

Как рассказал депутат, ранее на этом месте уже был мост – временный. Его установили в ходе подготовки к саммиту АТЭС-2012 в связи с капитальной реконструкцией существующего моста по проспекту 100 лет Владивостоку. После того как основной мост был построен, его временный собрат еще какое-то время оставался в деле, что позволило автолюбителям, да и местным жителям по достоинству оценить наличие дополнительной развязки. Пробок в часы пик стало гораздо меньше. Со временем, конечно, мостовую "времянку" пришлось убрать, и пробки на этот участок автомагистрали вернулись. Так что идею капитального моста-дублера подсказала сама жизнь.

Для того чтобы выполнить предвыборное обещание, Евгению Костюкову пришлось немало потрудиться. Администрация города Владивостока в 2017 году испытывали некоторые сложности управленческого и финансового характера. Однако Евгению Костюкову удалось наладить взаимоотношение со всеми необходимыми инстанциями. Самое главное, удалось решить вопрос финансирования проекта. Строительство будет проходить на условиях софинансирования. Часть средств выделяется из бюджета Владивостока, другая – бόльшая — за счет средств, заложенных в краевом бюджете.



В этом месте будет построен мост. Фото: Маслянко Александр, специально для ИА PrimaMedia

В апреле 2018 года в рамках реализации мероприятий по подготовке строительства объекта "Строительство автодорожного моста через реку Вторая речка в районе ул. Гамарника в г. Владивостоке" был составлен график необходимых мероприятий. Согласно документу был проведен аукцион на заключение муниципального контракта на актуализацию инженерных изысканий (победителем стала компания, имеющая большой опыт и большое количество государственных контрактов, — ООО "Центр геодезии"), подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас она готовится к прохождению государственной экспертизы, после чего будет объявлен аукцион на заключение контракта на строительно-монтажные работы. Они могут начаться уже в сентябре 2018 года.

Мост планируется сделать свайным, длиной 23 метра и шириной – 12,4 метра, с двумя полосами автомобильного движения и тротуарами. Кроме проекта моста готов проект планировки прилегающей территории. В дальнейшем депутат намерен вплотную заняться вопросом превращения обоих берегов Второй речки в цивилизованную, приятную глазу зеленую зону. В распоряжении Евгения Костюкова, например, имеется эскизный план сквера, который предлагается восстановить на месте дикой автостоянки.

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