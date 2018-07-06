На дороге курить и сорить - кошельку вредить

Руль автомобиля. Фото: ИА PrimaMedia

За выброшенный из автомобиля горящий окурок придется заплатить до пяти тысяч рублей

6 июля, PrimaMedia. О сложной ситуации с пожарной безопасностью в Приморском крае знают все, но многие продолжают выбрасывать горящие окурки и спички из окон машин. ИА Primamedia объясняет, какие санкции предусмотрены для водителей, нарушающих правила пожарной безопасности.

В соответствии с постановлением правительства РФ с 17 января 2018 года вступили в силу изменения в правила противопожарного режима. Один из пунктов запрещает выбрасывать из окон транспорта горящие окурки и спички во время движения. Это касается автомобилей и поездов.

Обращаем внимание, что запрет действует только на выброс горящих окурков и спичек. Если выбросить затушенный окурок, то это будет расцениваться, как выброс обычного мусора. Закон применим как к водителям, так и к пассажирам.

Размер штрафа за нарушение правил противопожарного режима (выброс горящих окурков и спичек) зависит от условий и последствий в результате нарушения. Штраф в обычный сезон составит от двух до трех тысяч рублей. В период особого противопожарного режима денежные санкции возрастают до четырех тысяч рублей. Если же горящий окурок или спичка стали причиной пожара, то сумма штрафа будет пять тысяч рублей.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Общая дорога". Цели проекта — содействовать повышению культуры взаимодействия участников дорожного движения, достижению позитивных изменений в вопросах решения дорожных проблем Приморья.