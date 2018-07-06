Минздрав прогнозирует увеличение продолжительности жизни к 2030 году

Средняя продолжительность жизни возрастет до 80,1 года

6 июля, PrimaMedia. Продолжительность жизни в России может увеличиться к 2030 году. Такое мнение высказала главный гериатр Минздрава России, доктор медицинских наук, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на газету "Известия".

По ее словам, средняя продолжительность жизни возрастет до 80,1 года вместо нынешних 73,5 года. Для мужчин этот показатель будет составлять 75,8 года, а для женщин — 83,7 года.

Ткачева отметила, что сейчас появляются научные подтверждения замедления старения людей. Когнитивные и физические функции люди будут терять также медленнее.

Согласно последним исследованиям в разных регионах Европы, люди, рожденные позже, имеют лучшие когнитивные функции, чем их ровесники 10 лет назад.