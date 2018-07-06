На торжественном собрании. Фото: Пресс-служба ФГУП "Почта России"

Лучшим почтовым работникам вручили грамоты и благодарности

6 июля, PrimaMedia. 6 июля, накануне профессионального праздника, во Владивостоке состоялось торжественное собрание почтовых работников. Среди собравшихся в торжественном зале – почтальоны и операторы, водители и курьеры, руководители и сотрудники Приморского филиала Почты России, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ФГУП "Почта России".

С Днем российской почты почтовиков краевой столицы поздравили вице-губернатор Приморского края Андрей Ларин, председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, управляющий Отделением Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю Александр Масловец и партнеры предприятия.

Сегодня Почта России – единственная организация, которая предоставляет населению всей страны, включая труднодоступные и малонаселенные пункты, почтовые и финансовые услуги. Непрерывную работу крупнейшего предприятия края обеспечивают более 5000 работников, в их числе более 1800 почтальонов и 1200 операторов связи.

Заместитель главы региона от имени врио губернатора Андрея Тарасенко поздравил почтовых работников с профессиональным праздником, подчеркнув, что сейчас Почта России является высокотехнологичным предприятием, в котором работают высококлассные специалисты, куда стремится летом молодежь за первым профессиональным опытом.

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм, вклад в развитие и совершенствование средств почтовой связи Почетными грамотами губернатора Приморского края награждены трое человек, Благодарность губернатора Приморского края объявлена семи работникам.

Торжественное собрание в честь Дня российской почты состоялось во Владивостоке. Фото: Пресс-служба ФГУП «Почта России» Торжественное собрание в честь Дня российской почты состоялось во Владивостоке. Фото: Пресс-служба ФГУП «Почта России» Торжественное собрание в честь Дня российской почты состоялось во Владивостоке. Фото: Пресс-служба ФГУП «Почта России» Торжественное собрание в честь Дня российской почты состоялось во Владивостоке. Фото: Пресс-служба ФГУП «Почта России» 1 / 4

В связи с Днем российской почты девять работников отмечены Благодарностью министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, 8 человек награждены Почетной грамотой министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Почетные грамоты ФГУП "Почта России" за активное участие в совершенствовании и развитии почтовой связи России получили 43 человека, Благодарность ФГУП "Почта России" за образцовое выполнение трудовых обязанностей объявлена 35 работникам, 74 человека отмечены наградами УФПС Приморского края. Директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин поздравил работников филиала и вручил заслуженные награды.

"Сотрудников Почты России всегда отличали глубокие знания, компетентность и ответственность. А главное – преданность своему делу. Шаг за шагом мы становимся все более высокотехнологичной компанией, предоставляя качественные мобильные сервисы, выводя на новый уровень работу с частными лицами и организациями, меняя и ускоряя технологию приема и выдачи почтовых отправлений", – отметил директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин.

Председатель Думы города Владивостока Андрей Брик от имени депутатов города Владивостока и от себя лично поздравил почтовых работников с Днем российской почты, отметив, что одним из важных факторов развития современной городской среды является обновление почтовой связи. "Труд почтовых работников заслуживает особого признания и уважения. Меняются не только предприятия, меняются города. Владивостоку непременно пригодятся ваш профессионализм и умение работать на благо общества", – отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик. Он пожелал почтовым работникам верить в себя и дальнейшего успешного развития. За личный вклад в обеспечение высокого уровня обслуживания населения 12 человек награждены Почетной грамотой Думы города Владивостока, пяти почтовым работникам объявлена Благодарность Думы г. Владивостока.

К поздравлениям в этот день присоединился представитель администрации города Владивостока Евгений Вековшинин. Наградами администрации города Владивостока отмечены 6 человек.

В ходе торжественного собрания троее почтальонов получили благодарности Отделения Пенсионного фонда РФ по Приморскому краю за добросовестный труд и внимательное отношение к людям старшего поколения.

"Мы сегодня с гордостью констатируем факт, что Приморье – один из немногих регионов, где более половины всех пенсий и социальных пособий доставляется Почтой Россией, – подчеркнул управляющий Отделением Пенсионного Фонда РФ по Приморскому краю Александр Масловец. – За этим стоят почтальоны, ответственно выполняющие свою работу даже в условиях чрезвычайной ситуации. Вы важны людям старшего поколения и вам искренне рады".