Дожди прекратятся, но погода не порадует приморцев

В выходные приморцев порадует хорошая погода. Фото: Pixabay.com

На следующей неделе синоптики все-таки обещают потепление

6 июля, PrimaMedia. Предстоящие выходные порадуют приморцев отсутствием дождя. Погодные условия будет формировать поле повышенного атмосферного давления. Синоптики обещают, что слякоть наконец-то прекратится, но придет похолодание, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал "Примпогода".

В связи с тем, что северо-восточные потоки принесут на территорию каря относительно холодный воздух, в ночные часы ожидается похолодание до +8…+13°С, а в северно-восточных районах до +2…+7°С. Днем в континентальных районах температура воздуха составит +19…+25°С, на побережье +10…+18°С.

В воскресенье произойдет смена воздушных потоков на южные, и в Приморье начнет поступать теплый воздух. В связи с чем, температурный фон повысится на 1–3 градуса.

Во Владивостоке в выходные будет прохладно, но без осадков. Ночью воздух прогреется до +10…+13°С, а днем до +14…+17°С.

Синоптики обещают, что в начале следующей недели в континентальные районы края вернется жара. Гребень антициклона с Охотского моря, который как раз и принес холодный воздух с севера, начнет ослабевать и отступать на восток. Ему на смену придут южные воздушные массы, которые повысят температурный фон на 2–4 градуса: в континентальных районах края установится жаркая погода, на побережье — потеплеет. Осадков на большей части края не будет, но небольшие дожди местами все-таки пройдут.