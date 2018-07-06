Инвалето. Фото: сайт pixabay.com

Веркеенко: Пляжу для людей с инвалидностью во Владивостоке быть к 2019 году

На проект уже выделяли деньги, но маломобильным гражданам по-прежнему приходится самим организовывать свой отдых

6 июля, PrimaMedia. Пляж для маломобильных граждан появится во Владивостоке в 2019 году. Такое обещание дал мэр Виталий Веркеенко на заседании комиссии по формированию доступной среды в ответ на обращение руководителя организации инвалидов "Ковчег" Артема Моисеенко, сообщает ИА PrimaMedia. Кроме этого, Моисеенко предложил установить для нуждающихся в многоквартирных домах легкие откидные пандусы и видеодомофоны в квартирах, где проживают глухие люди. По словам Моисеенко, глава города поддержал и эту инициативу.

Специальный пляж для маломобильных людей во Владивостоке должны были оборудовать ещё в 2017 году. На этот проект выделили 5 млн рублей. Процедура оформления средств затянулась, приближались холода, и было решено перенести работы на весну. К лету этого года пляж все еще не появился. На заседании комиссии по формированию доступной среды с предложением обратился Артем Моисеенко, руководитель организации инвалидов "Ковчег":

"Я считаю, что этот проект очень важен и надо приложить все усилия, подключить юристов, собрать необходимые документы. К нам приезжает очень много дальневосточников, и они в недоумении – почему во Владивостоке, в городе у моря, нет адаптированного пляжа? Тем более, вы видите, сейчас активизация людей с инвалидностью набирает большие обороты. Я считаю, нам нужно это сделать в 2019 году обязательно.

У города есть свои пляжи. Может быть, их стоило бы оборудовать простейшими пандусами? И коммерческим пляжам тоже это предложить. Я окажу консультативную помощь. Потому что инвалидов много, люди разные, и потребности разные. Было бы удобно оборудовать пляжи в разных точках города".

Инициативу активиста поддержал Виталий Веркеенко, глава Владивостока. К будущему году он пообещал реализовать старый проект. "Мы соберем отдельное совещание и найдём правовые механизмы, как это сделать. К 2019 году пляж будет готов".

Пока же инвалидам придется самим организовывать свой отдых.

"Уже 10 лет мы организуем летний реабилитационный лагерь "Инвалето". Сюда приезжают люди со всего Приморья, Дальнего Востока, даже с западных регионов страны. Мы размещались на острове Клыкова, бухтах Джигит, Новик, Рында. Уже два года выбираем бухту Ахлестышева на Русском острове, это хорошее место. Туда ходит автобус, там есть парковки и туалеты для инвалидов. Пляж "Парадайз" помогает нам в обслуживании. И самое главное – здесь мы можем использовать специальную тележку для плавания. С ее помощью можно безопасно купаться в море. Кто-то прыгает в воду, кто-то остается на тележке. Люди совершенно счастливы. Это действительно очень важно для нас", – рассказал Артем Моисеенко корреспонденту ИА PrimaMedia.

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