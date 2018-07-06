Сахалинский "Гидрострой" берет под контроль "Преображенскую базу тралового флота"

Рыбопромысловые суда ПБТФ (пос. Преображение, Приморский край). Фото: ИА PrimaMedia

Покупка ПБТФ может сделать экс-сенатора Александра Верховского обладателем второго по величине "квотного портфеля" в российском рыболовстве

6 июля, PrimaMedia. Сахалинский холдинг "Гидрострой", бенефициаром которого является экс-сенатор Александр Верховский (покинул пост в Совфеде в 2017 году), станет значимым владельцем ПАО "Преображенская база тралового флота" — крупного рыбодобывающего предприятия, зарегистрированного и базирующегося в Приморском крае. Информацию об этом корр. ИА PrimаMedia подтвердил источник в руководстве ПБТФ, также о сделке сообщил ряд региональных СМИ. В случае установления полного контроля над приморским ПАО группа компаний "Гидрострой" может стать вторым по количеству квот рыбодобытчиком в РФ.

Один из крупных акционеров ПБТФ, к которому редакция агентства обратилась за разъяснениями, комментировать ситуацию отказался. Между тем, по словам источника ИА PrimаMedia, предполагается, что уже в понедельник, 9 июля, новый владелец посетит офис ПАО "ПБТФ" в поселке Преображение Приморского края и проведет там рабочее совещание. По данным региональных СМИ, на решение сахалинского холдинга приобрести ПБТФ повлияло наличие судоремонтного завода и незамерзающей бухты Преображение. Также не исключено, что владелец "Гидростоя" планирует провести в ПБТФ реорганизацию, но при этом — "сохранить трудовой коллектив".

Напомним, что впервые информация о намерении "Гидростроя" приобрести ПБТФ появилась в СМИ еще в декабре 2016 года. Тогда источники "Коммерсанта" оценивали предполагаемую сумму сделки в 430 млн долларов США (26,5 млрд рублей по тогдашнему курсу), источники ряда региональных СМИ, впрочем, сообщают сегодня о том, что покупка ПБТФ обошлась экс-сенатору дешевле.

Согласно списку аффилированных лиц ПАО "ПБТФ", актуальному на 30 июня 2018 года, 96,85% акций общества контролировались (прямо или через другие юрлица) членами семьи губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко. Что интересно, в середине июня этого года доля сына губернатора Никиты Кожемяко путем перераспределения "родственного" пакета акций была увеличена до 11,089%. Также в конце июня ПАО "ПБТФ", которому ранее принадлежало 52% УК в АО "Преображенский рыбокомбинат", приобрело оставшиеся доли у акционеров – родственников сахалинского губернатора. Ряд деловых изданий тогда предположили, что таким образом ПАО осуществляет упрощение структуры владения, готовя актив к продаже.

"Преображенская база тралового флота" входит в число крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. По официальным данным, в 2018 году компания имеет право на вылов около 100 тысяч тонн минтая, почти 30 тысяч тонн тихоокеанской сельди. Также ПБТФ имеет квоты на вылов в этом году 207 тонн гребенчатой и более 500 тонн северной креветки. "Крабовый порфель" ПАО составляют доли квот, дающее право добыть в 2018 году около 220 тонн камчатского краба и 370 тонн стригуна опилио. Кроме того, дочерняя ПАО "ПБТФ" компания "Восход" по результатам аукциона Росрыболовства в мае 2017 года получила 15-летнее право на добычу в рамках прибрежного рыболовства 16,67% от общего допустимого улова краба-стригуна опилио в подзоне Приморье, в 2018 году доля квоты "Восхода" в натуральном выражении составляет более 580 тонн краба.

В собственности у ПБТФ – 12 рыбодобывающих крупно— и среднетоннажных судов, два транспортных судна. Также в активах ПАО – уже упомянутый "Преображенский рыбокомбинат", база судоремонта, аквакультурное хозяйство. ПАО "Преображенская база тралового флота" является градообразующим предприятием поселка Преображение в Приморье, что в дальнейшем гарантирует предприятию 15%-ную льготу при уплате ставок сборов за пользование водными биоресурсами.

Судя по данным Росрыболовства, заявки ПБТФ на перезаключение в этом году квотных договоров уже признаны соответствующими законодательству, и доступ к промысловым ресурсам за предприятием будет закреплен на следующие 15 лет. Вполне возможно, что именно это сообщение регулятора и позволило участникам окончательно согласовать стоимость актива и послужило "сигналом" к началу сделки, чье обсуждение началось как минимум в декабре 2016 года.

Между тем выручка ПАО "ПБТФ" в 2017 году составила 6,499 млрд рублей (в 2016 году – 6,894 млрд), чистая прибыль – 243 млн рублей (2016 год – 1,019 млрд). Комментируя снижение прибыли в 2017 году, авторы годового отчета, утвержденного собранием акционеров в мае этого года, указывают то, что в стоимостном выражении объем товарной продукции упал по сравнению с 2016 годом на 23% из-за следующих факторов: плохая промысловая обстановка при добыче минтая и сельди на 12% сократила объем товарной продукции в натуральном выражении; из-за падения курса доллара на 23,5% снизились оптовые цены реализации уловов на экспорт; себестоимость продукции, работ и услуг за тот же период выросла на 10%. Тем не менее, согласно отчету, доля ПАО "ПБТФ" в рыбохозяйственном комплексе ДВ по добыче и выпуску рыбопродукции составила в 2017 году 13%.

Суммарный "квотный портфель" холдинга "Гидрострой" оценивается в 200-270 тысяч тонн ВБР ежегодно, флот составляет более 40 судов. В холдинг также входят четыре перерабатывающих комплекса, несколько лососевых рыборазводных заводов. Как ранее отмечал "Коммерсант", приобретение ПАО "ПБТФ" позволит холдингу "Гидрострой" оспорить второе место в рейтинге крупнейших рыбодобытчиков России у группы компаний, контролируемой "Русской рыбопромышленной компанией" зятя Геннадия Тимченко и сына Сергея Франка Глеба Франка (суммарные квоты РРПК в 2017 году – 342 тысячи тонн). Первое место в этом рейтинге, напомним, держит ГК "Норебо" Виталия Орлова (почти 440 тысяч тонн вылова ежегодно).