Сбербанк: 85-90% кибермошенников и киберпреступников в мире – молодые люди до 20 лет

Хакер. Фото: pixabay.com

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов представил журналистам исследование банка, посвященное киберугрозам

6 июля, PrimaMedia. 10% киберпреступников в мире являются несовершеннолетними в возрасте 14-15 лет, а 90% киберпреступлений и хакерских атак совершается молодыми людьми в возрасте до 20 лет, выяснили в Сбербанке. О том, что киберпреступники становятся моложе, заявил журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, представляя журналистам посвященное киберугрозам исследование банка и его профильной "дочки" в сфере кибербезопасности Bi.Zone, сообщает РБК.

"Возраст киберпреступников молодеет. Около 10% с хвостиком киберпреступников имеют достаточно юный возраст — 14-15 лет", — отметил он.

Кузнецов добавил, что 85-90% кибермошенников и киберпреступников в мире — это молодые люди не старше 20 лет.

По его мнению, государство должно жестко наказывать за киберпреступления. Количество киберпреступлений растет, и злоумышленники, объединяясь в группировки, работают эффективно, сообща и оперативно, опережая реакцию мирового сообщества и все время оказываясь на шаг впереди", — говорится в исследовании Сбербанка и Bi.Zone.

По данным Всемирного экономического форума, общие потери от киберпреступлений и хакерских атак в 2017 году составили 1 трлн долларов и, если ничего не предпринять, через несколько лет могут достигнуть 8 трлн долларов, указывают авторы исследования.

Несмотря на то, что киберпреступники постоянно изобретают новые схемы атак и находят новые уязвимости, киберполицейских пока фактически нет, и это сейчас международная проблема, констатировал Станислав Кузнецов.

"Отрасль кибербезопасности в мире, наверное, одна из самых выделяющихся в сторону наличия большого количества вакантных мест. С кадрами в этом направлении большой-большой дефицит", — отметил он.

По словам зампреда правления, специалиста в сфере кибербезопасности сейчас достаточно сложно найти на рынке и существует большая проблема с образованием в этой сфере. "Летом прошлого года Сбербанк заключил соглашения с семью ведущими вузами страны для того, чтобы мы оказывали помощь кафедрам в подготовке кадров", — заявил зампред правления банка.