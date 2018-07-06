Фестиваль воды в Корее. Фото: предоставлено НОТК

Приморцев приглашают в Корею на фестиваль воды

Гостей ждут катания на водных лыжах, ловля рыбы голыми руками, перетягивание каната в воде

6 июля, PrimaMedia. Представительство национальной организации туризма Кореи во Владивостоке приглашает жителей Приморья на фестиваль воды Чанхын, который пройдет в Корее с 27 июля по 2 августа. Гостей ждут катания на водных лыжах, ловля рыбы голыми руками, перетягивание каната в воде, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе НОТК.

Фестиваль воды в Чоннамчжине — это тематический фестиваль, проводящийся в уезде Чанхын-гун, в окрестностях реки Тхамчжинган, озера с дамбой Чанхын, залива Тыннян. Фестиваль способствует популяризации имиджа уезда в качестве региона с чистой, нетронутой природой, а также активизации местной экономики.

Фестиваль воды в Корее

Фестиваль воды в Корее. Фото: предоставлено НОТК

Основной темой этого летнего фестиваля является вода, с ней связано большинство фестивальных мероприятий. Посетив фестиваль, вы сможете весело провести время на природе и посмотреть разнообразные концерты и выставки. Благодаря тому, что фестиваль был включен министерством культуры, спорта и туризма в список перспективных фестивалей, а также стал одним из основных фестивалей провинции Чолла-Намдо, он стал визитной карточкой Чанхына.

Основные мероприятия: церемония открытия, концерт с участием популярных диджеев, катание на водных лыжах, ловля рыбы голыми руками, перетягивание каната в воде, борьба в воде, церемония закрытия и многое другое.

Как добраться

Автобус: Терминал экспресс-автобусов (Seoul Express Bus Terminal) — Чанхын (Jangheung Bus terminal).

Поезд: станция Ёнсан (Yongsan Station) — Станция Кванчжу (Gwangju Station) — Сесть на городской автобус до Чанхына.

Официальный сайт мероприятия: http://festival.jangheung.go.kr/festival.

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