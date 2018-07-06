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Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток расширяет географию. Фото: предоставлено Ассоциацией поддержки резидентов Свободного порта Владивосток

Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток расширяет географию

Членом Ассоциации стала компания из Ольгинского района с проектом по строительству рыбоводного завода по выращиванию молоди лососевых рыб

6 июля, PrimaMedia. Членом Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток стала компания из Ольгинского района Приморского края с проектом по строительству рыбоводного завода по выращиванию молоди лососевых рыб. Такое решение было вынесено на заседании Совета Ассоциации, которое прошло 4 июля 2018 года. На сегодняшний день в составе организации — 31 резидент, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект компании ООО "Маргаритовский ЛРЗ" предполагает строительство здания рыбоводного цеха площадью около 1,5 тысячи кв. метров, установки комплекса современного оборудования, инкубационных аппаратов, лаборатории и обустройства бассейнов для молоди. Этот перечень оборудования необходим для выхода на проектную мощность завода — воспроизводство 10 млн штук молоди кеты за рыбоводный сезон.

Заседании Совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток

Заседании Совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток. Фото: предоставлено Ассоциацией поддержки резидентов СпВ

"Проект компании "Маргаритовский ЛРЗ" является уникальным для Приморского края и уникальным для Ассоциации, подобных проектов в портфеле Ассоциации нет. Воспроизводство водных биологических ресурсов имеет не только важную экологическую составляющую, но и социально-экономическую, так как предполагается реализация рыбной продукции на внутреннем рынке Приморского края. Проект имеет высокую степень проработки. Желаем руководству компании войти в число новых современных производств Приморского края", — прокомментировал председатель Совета Ассоциации поддержки резидентов СПВ Антон Скорик.

Поскольку природные морские биоресурсы характеризуются нестабильностью, инвесторы считают, что на Дальнем Востоке необходимо создавать высокоэффективные рыбные фермы по воспроизводству кеты, кижуча и нерки. Создание завода по искусственному воспроизводству кеты на реке Маргаритовка в Приморском крае оправданно. После четырех лет выпуска молоди по 10 млн штук возврат ожидается на уровне 210 тонн.

Заседании Совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток

Заседании Совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток. Фото: предоставлено Ассоциацией поддержки резидентов СпВ

Проект будет реализован в несколько этапов.

"Выпуск 5 млн мальков кеты запланирован на завершающем пятом этапе. В это же время рассчитываем завершить набор персонала и запустить предприятие, полностью обеспечив его заказами. Ориентируемся на декабрь 2018 года, а летом 2019 года планируем выйти на объем 10 млн мальков в сезон", — пояснил учредитель ООО "Маргаритовский ЛРЗ Алексей Марченко.

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Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток расширяет географию
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