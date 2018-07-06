Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток расширяет географию. Фото: предоставлено Ассоциацией поддержки резидентов Свободного порта Владивосток

Членом Ассоциации стала компания из Ольгинского района с проектом по строительству рыбоводного завода по выращиванию молоди лососевых рыб

6 июля, PrimaMedia. Членом Ассоциации поддержки резидентов свободного порта Владивосток стала компания из Ольгинского района Приморского края с проектом по строительству рыбоводного завода по выращиванию молоди лососевых рыб. Такое решение было вынесено на заседании Совета Ассоциации, которое прошло 4 июля 2018 года. На сегодняшний день в составе организации — 31 резидент, сообщает ИА PrimaMedia.

Проект компании ООО "Маргаритовский ЛРЗ" предполагает строительство здания рыбоводного цеха площадью около 1,5 тысячи кв. метров, установки комплекса современного оборудования, инкубационных аппаратов, лаборатории и обустройства бассейнов для молоди. Этот перечень оборудования необходим для выхода на проектную мощность завода — воспроизводство 10 млн штук молоди кеты за рыбоводный сезон.



Заседании Совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток. Фото: предоставлено Ассоциацией поддержки резидентов СпВ

"Проект компании "Маргаритовский ЛРЗ" является уникальным для Приморского края и уникальным для Ассоциации, подобных проектов в портфеле Ассоциации нет. Воспроизводство водных биологических ресурсов имеет не только важную экологическую составляющую, но и социально-экономическую, так как предполагается реализация рыбной продукции на внутреннем рынке Приморского края. Проект имеет высокую степень проработки. Желаем руководству компании войти в число новых современных производств Приморского края", — прокомментировал председатель Совета Ассоциации поддержки резидентов СПВ Антон Скорик.

Поскольку природные морские биоресурсы характеризуются нестабильностью, инвесторы считают, что на Дальнем Востоке необходимо создавать высокоэффективные рыбные фермы по воспроизводству кеты, кижуча и нерки. Создание завода по искусственному воспроизводству кеты на реке Маргаритовка в Приморском крае оправданно. После четырех лет выпуска молоди по 10 млн штук возврат ожидается на уровне 210 тонн.



Заседании Совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток. Фото: предоставлено Ассоциацией поддержки резидентов СпВ

Проект будет реализован в несколько этапов.

"Выпуск 5 млн мальков кеты запланирован на завершающем пятом этапе. В это же время рассчитываем завершить набор персонала и запустить предприятие, полностью обеспечив его заказами. Ориентируемся на декабрь 2018 года, а летом 2019 года планируем выйти на объем 10 млн мальков в сезон", — пояснил учредитель ООО "Маргаритовский ЛРЗ Алексей Марченко.