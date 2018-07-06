«Примсоцбанк» – в десятке самых быстрорастущих ипотечных банков мая

Ипотека. Фото: https://pixabay.com

Рост относительно апреля составил 7%

6 июля, PrimaMedia. "Примсоцбанк" занял 7 место по темпам роста объёма ипотечного кредитования в мае 2018 года по данным аналитического центра "Русипотека". Рост относительно апреля составил 7%, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Мы традиционно показываем хороший результат в высшей ипотечной лиге. Выгодные условия и индивидуальная работа с каждым клиентом помогают достигать серьёзных успехов, – комментирует начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Илья Ткачук. — К лету мы также снизили ставки по ипотеке, запустили акцию "Снижаем ставки". Рассчитываем на серьёзный рост по итогам летних месяцев".

В июне "Примсоцбанк" провёл масштабное снижение ставок по ипотечному кредитованию. Минимальная ставка по программам составляет от 8,5% при приобретении жилья на первичном рынке. При этом клиенты с большим первоначальным взносом могут претендовать на ставки от 5,5% годовых, если воспользуются опцией назначь свою ставку.

Подробнее о доступных программах ипотечного кредитования можно узнать во всех офисах банка, на нашем Банка, а также по номеру Единой справочной службы 8-800-200-42-02.