Сергей Бакшин: Ежегодно наружная реклама может приносить Владивостоку более 150 млн рублей

Сергей Бакшин, эксперт в области наружной рекламы. Фото: ИА PrimaMedia

Сейчас из-за незаконной рекламы город лишается 50-60 млн рублей ежегодно. Интервью с экспертом в области наружной рекламы

9 июля, PrimaMedia. О том, как систематизировать рынок наружной рекламы в Приморском крае, привести его в цивилизованный вид и добиться значительного увеличения доходов городских бюджетов — в интервью ИА PrimaMedia с экспертом в области наружной рекламы, кандидатом экономических наук Сергеем Бакшиным.

С наружной рекламой во Владивостоке хаос

– Сергей Валерьевич, каково, на Ваш взгляд, состояние наружной рекламы и в целом этого рынка в столице Приморья и как вы оцениваете систему ее организации?

— В городах большинства субъектов в наружной рекламе царит хаос. И Владивосток, увы, не исключение. Я здесь бываю регулярно, и мне стало интересно, законны ли все эти рекламные конструкции и что город от этого получает. Мы проехали Владивосток, Находку, Уссурийск, Артем, Надеждинский и Шкотовский районы. По итогу, на мой взгляд, только во Владивостоке от 40 до 45% — это незаконные конструкции, а в других городах и того больше. И я не знаю, куда идут деньги от этой рекламы. Но понимаю, что эти деньги не идут в бюджет.

Порядка 50-60 миллионов рублей не получает бюджет Владивостока только от той рекламы, которая уже есть на улицах. Кроме того, существующие тарифы по размещению наружной рекламы — явно занижены. Это я могу судить по поступлениям в бюджет. Скорее всего, 40% "незаконки" где-то оседает. Вот посудите сами, поступления в бюджет Владивостока за 2014 составили 30 млн, за 2015 – 35 млн, 2016 – 50 млн. При таком насыщенном рынке рекламы, как во Владивостоке, это копейки. Теперь Артём: 2014 – 0,5 млн, 2015 – 0, 2016 – 0. Находка: 2014 – 1,5 млн, 2015 – 1,5 млн, 2016 – 1,5. А в Уссурийске: 2014-2016 – 0; То же самое и в Надеждинском районе — 0, и в Шкотовском районе — 0. Это свидетельствует о том, что в некоторых городах Приморского края вся наружная реклама размещается незаконно.

Что касается внешнего вида этих рекламных конструкций, то это отсутствие системы как таковой, они не вяжутся с внешним обликом города, где-то просто не соответствуют ГОСТу о наружной рекламе, местами это просто "шанхай", нагромождение. Особенно это касается так называемых "информационных конструкций" — вывески ресторанов, магазинов и тому подобное. У меня накопилось множество фотографий плачевного внешнего облика -"шанхая", когда вдоль дорог повсюду стоят указатели, что там, например, находится какая-нибудь пивнушка, там – еще что-то. Все это на непонятных бетонных подушках, ржавое. А наружная реклама и информационные конструкции должны гармонировать с обликом города.

Как наружную рекламу приводили в порядок в других городах

— Вот, например, в Москве раньше наружная реклама была везде. Плакаты, баннеры, растяжки, всё пёстрое, всего много, как на китайском карнавале. Идёшь, как по газете объявлений. Но ведь удалось навести порядок, значит, есть определённая методология того, как сделать наружную рекламу в конкретном городе цивилизованной?

— Появился другой подход. Люди начали работать системно, понимая, что так продолжаться не может. Они убрали растяжки, которые висели над дорогами. Во Владивостоке они до сих пор встречаются. Хотя с 2003 года они запрещены. Они не соответствуют ГОСТу по наружной рекламе. И вот в 2013 году их убрали в Москве.

В Москве сделали "зонирование" всей наружной рекламы Москвы, то есть выделили специальные территории, зоны — Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо, МКАД. Исходя из особенностей этих зон были предложены определённые типы конструкций.

На Садовом кольце установлены небольшие конструкции: сити-форматы (1,2 × 1,8 м), скроллеры (конструкции формата 2,7 × 3,7 м, где под стеклом сменяются изображения), пиллары (тумбы). В рамках Третьего транспортного кольца они допустили размещение стандартных щитов формата 3×6 метров. При этом в основном они меняются, уходят в скроллерную систему или медиаэкраны. На МКАДе уже преобладают суперсайты. Это большие конструкции формата 4×12 и 5×15 метров.

Работа проведенная в Москве на рынке наружной рекламы сильно изменила облик города в лучшую сторону. Реклама стала восприниматься легко, комфортно. Люди перестали замечать "Шанхай". Водители перестали путаться на дороге, ведь эти растяжки зачастую загораживали знаки, светофоры. Нельзя ляпать рекламу, где угодно, это губительно как для потребителя, так и для предпринимателя. По сути, нет информированности, есть раздражение, и потребитель к предпринимателю не идёт, так как не смог заинтересоваться.

Наведение порядка в наружной рекламе увеличивает доходы города в разы

— Приведение городской наружной рекламы в цивилизованный вид, естественно, влечёт её количественное сокращение. Но увеличивает ли это поступления в городской бюджет?

— Однозначно увеличивает. Когда мы видим наляпанную всюду рекламу, то понимаем, что 50% — это незаконная реклама, от которой нет ни поступлений в бюджет города, ни налогов. А когда появляются современные эффективные конструкции и под них вырабатывается правильная тарифная сетка, то есть появляются чёткие правила игры, начинают приходить не абы кто, желающие работать "по леваку", а компании, которые являются профессионалами своего дела, в том числе федеральные игроки, готовые поставлять хороший и качественный продукт и платить за это понятные деньги в бюджет.

В качестве примера могу привести Московскую область, где рынок рекламы в каждом городе насыщен. То, что сделали в Москве, коснулось и Московской области. Стали менять формат, продукт. Если в 2013 году в тот же самый бюджет города Люберцы от рекламы поступало 25 миллионов, то с 2014 года поступает от 100 до 150 миллионов ежегодно. Или, например, Истринский район. Поступления в Истре до 2014 года не превышали 7 миллионов. После того как они систематизировали наружную рекламу, поступления стали порядка 40 миллионов.

— Если по этому же образцу выстроить систему наружной рекламы во Владивостоке, насколько это увеличит доходы городского бюджета?

— Если очистить город от ненужной рекламы, ржавой, не соответствующей ГОСТу, которая ставит под угрозу безопасность горожан, если поставить качественные современные конструкции в конкретных местах и по понятным тарифам, то ежегодно наружная реклама может приносить Владивостоку более 150 миллионов рублей.

Как нам навести порядок во Владивостоке

— Что мешает властям края и на местах добиться таких показателей? Не хватает компетентности, заинтересованности, или это просто лень?

— Все то, что вы перечислили. Может быть, банальная лень. Может быть, некомпетентность. Не каждый человек может выстроить систему. Например, я читаю статьи о том, что какой-то комбинат во Владивостоке демонтировал 70 незаконных рекламных конструкций за 4 месяца, и они об этом говорят с гордостью. У меня это вызывает только печаль. Борьба с незаконной рекламой ведется во всех регионах. Многие города демонтируют за один месяц 100-200 конструкций. Это не только отдельно стоящие, но и те, которые висят на зданиях, создают "Шанхай". У Владивостока достаточно серьезный бюджет – порядка 15 миллиардов. При этом мы гордо говорим, что мы демонтировали 70 конструкций, имея столько "незаконки". Это говорит о том, что люди вообще не понимают, что делают.

Сейчас для нашего родного региона отличное время перемен – назначен врио Губернатора Андрей Тарасенко и выбран новый глава города Виталий Веркеенко. У нас есть возможность прикоснуться к большим планам этих людей, а у них есть шанс продемонстрировать нам готовность реализовать все задуманное. Надеюсь, что мои слова будут услышаны и это поспособствует преображению города и края в целом.

Для информации, расскажу о том, как вообще устроен рынок наружной рекламы в Приморском крае. Схема размещения рекламных конструкций согласовывается не в городе, а в администрации Приморского края, курирует это непосредственно департамент СМИ. Примерно 3 года назад краевая администрация забрала себе эти полномочия у Владивостока и городов, входящих во Владивостокскую агломерацию. Города только деньги собирают с наружной рекламы, так как находится она на городской территории, при этом, как мы видим, далеко не все деньги идут в бюджет.

Предписание на демонтаж конструкций тоже выдаёт администрация края, а город уже непосредственно демонтирует. При департаменте СМИ есть казенное учреждение, которое как раз должно заниматься теми полномочиями, которые переданы. Я посмотрел, что они сделали за 2017 год. В плане работы на 2017 год они должны были составить 1550 актов осмотра и 1300 актов проверки (надеюсь, что они сами понимают отличия между этими бумажками. Кстати, в плане 2018 года остались только акты осмотра – осознали). Они, конечно же, выполнили план и даже перевыполнили, судя по отчету (2105 и 1651 актов соответственно), но ничего же в городе не поменялось. Как стояли рекламные конструкции 10 -15 лет на своих местах – так и стоят по сей день. Напоминаю 40-45% незаконки. Также в плане есть такой показатель, как проверка адресной программы, по которому они должны заниматься мониторингом рекламных конструкций на соответствие схеме и техническому, санитарному, эстетическому состоянию. По отчету все сделано, а по факту все ржавые рекламные конструкции остались. Прозрачности процесса нет, хотя содержание данного учреждения обходится бюджету в 15 млн рублей. Вот и ответьте сами, что мешает людям работать — нехватка компетентности или заинтересованность и лень?

— Но есть же, наверное, законы по наружной рекламе, которыми чиновники должны руководствоваться?

— Наружная реклама регламентируется 38-ым ФЗ "О рекламе", то есть имеется выстроенная правовая база. Почему чиновники не могут грамотно ею воспользоваться? На этот вопрос у меня ответа нет. Для предпринимателя, желающего заявить о себе, основную сложность представляет не 38-ФЗ, а отсутствие требований к размещению "информационных конструкций" — вывесок, не относящихся к рекламе. До февраля 2018 года на территории Владивостокской агломерации действовало постановление края "о благоустройстве".Сейчас это постановление отменено. Взамен ничего не принято. Вот и получается, что весь этот беспредел и "шанхай" — это халатность чиновников.

Есть вывески, которые не требуют согласования: расписания работы, юридический адрес и тому подобное. Все остальное, конечно, должно быть согласовано. Не должно быть баннеров, которые окна домов закрывают. Ведь все современные здания во Владивостоке прошли архитектурный совет, и после мы видим, как недобросовестные предприниматели лепят на них всё подряд. Принятие и контроль в дальнейшем реализации соответствующих нормативных актов в части "информационных конструкций" сделает облик города гораздо приятнее.

В дополнение ко всему вышесказанному, я хочу добавить, что вся информация и все материалы, которые я собрал по итогам мониторинга, будут направлены в общественные и контролирующие органы. Надеюсь, что это поможет привести родной город в нормальный вид.

— Спасибо за беседу.