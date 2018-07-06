Более 120 детей трудоустроят в Артеме за время школьных каникул. Фото: Александр Хитров, ИА PrimaMedia

На организацию временного трудоустройства через центр занятости предусмотрено 1,1 млн рублей

6 июля, PrimaMedia. Не только отдохнуть, но и заработать могут артемовские школьники во время летних каникул. Более 120 детей будут трудоустроены в этом году за время каникул в школах Артема на вакантные должности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в Артемовском городском округе на время каникул для отдыха детей организован 41 лагерь с дневным пребыванием на базе школ, кроме этого есть загородные и спортивные лагеря. На организацию летнего отдыха детей и подростков в Артеме в 2018 году из средств местного бюджета выделяется 6,4 млн рублей. Из них 1,1 млн рублей предусмотрено на организацию временного трудоустройства подростков в летний период через центр занятости.

Многие ребята уже работают в школах, некоторым еще предстоит приобщиться к труду. В школах несовершеннолетние заняты, в основном, уборкой территорий, производственных и служебных помещений, а также участием в ремонтных работах.

Кроме образовательных учреждений артемовские ребята работают этим летом на заводе ЖБИ-3 подсобными рабочими и на "Почте России" почтальонами. К сожалению, по информации Центра занятости населения города Артема, в 2018 году коммерческие негосударственные организации неохотно берут подростков к себе в штат.

Трудятся ребята согласно закону не более 4 часов в день. Заработную плату трудолюбивым подросткам выплачивает работодатель, в подавляющем большинстве это школы АГО. Кроме зарплаты работающие школьники получают по 1020 рублей от центра занятости по краевой программе содействия занятости. Деньги на эти цели выделяются из краевого бюджета.